Sinner y Sabalenka imponen la lógica en el Masters de Miami

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka cumplieron con los pronósticos y avanzaron con autoridad en el Masters 1000 de Miami, consolidando su papel como dos de los principales favoritos del torneo.

El italiano se instaló en los octavos de final tras vencer al argentino Francisco Cerúndolo y al ruso Daniil Medvedev, en una jornada que reafirmó su gran momento en el circuito.

Sinner también superó al francés Corentin Moutet con parciales de 6-1 y 6-4, en un partido que resolvió en una hora y 11 minutos, mostrando solidez desde el servicio y agresividad en cada intercambio.

El número 2 del mundo, impecable con el saque, resistió la reacción de su rival en el segundo set, donde Moutet logró un break, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

Recién coronado en Indian Wells, el italiano reconoció la exigencia de buscar el llamado “Sunshine Double”, al encadenar títulos en California y Miami en una misma temporada.

“Es un reto difícil. Tienes que recuperarte muy bien físicamente y también estar dispuesto mentalmente a jugar de nuevo”, explicó Sinner tras su victoria. “Cada partido es complicado, cada rival es incómodo”.

Además, tras la eliminación temprana del español Carlos Alcaraz, el italiano tiene la oportunidad de recortar puntos en la lucha por el liderato de la ATP.

En la rama femenil, la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, también avanzó sin contratiempos al imponerse a la china Qinwen Zheng con parciales de 6-3 y 6-4.

La bielorrusa mantiene el paso firme en Florida y continúa en la pelea por revalidar el título que conquistó el año pasado en este mismo torneo.