Atlético de San Luis cesa a Guillermo Abascal tras un Clausura 2026 complicado

El Atlético de San Luis decidió cesar a Guillermo Abascal como director técnico luego de un Clausura 2026 irregular, en el que el equipo se encuentra en la posición 15 con 11 puntos, lejos de la zona de clasificación y con un margen cada vez más reducido.

La salida del estratega español se da tras 12 jornadas disputadas, en las que los tuneros registraron tres triunfos, dos empates y siete derrotas, números que terminaron por marcar el rumbo del equipo. Actualmente, están a seis unidades del octavo lugar, que ocupa América con 17 puntos, límite que define el acceso a la siguiente fase.

Abascal había llegado al banquillo potosino para el Apertura 2025, tras la salida de Domenec Torrent, con la intención de consolidar un proyecto competitivo; sin embargo, los resultados nunca terminaron de respaldarlo. En su paso por el club, dirigió 31 partidos entre Liga MX y Leagues Cup, con saldo de 10 victorias, tres empates y 18 derrotas, cifras que reflejan la irregularidad del proceso.

En su primer torneo al frente, el Apertura 2025, Atlético de San Luis también finalizó en la posición 15 con 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y 11 derrotas, una tendencia que se mantuvo en el presente torneo. A pesar del contexto colectivo, hubo un punto destacado a nivel individual con Joao Pedro, quien conquistó el título de goleo, compartido con Armando González y Paulinho, siendo uno de los pocos aspectos positivos en la etapa del técnico español.

De cara al cierre del torneo, el calendario no luce sencillo para los tuneros. Tras la Fecha FIFA de marzo, el equipo enfrentará tres partidos como visitante y dos como local, en una recta final que definirá cualquier posibilidad de reacción. Primero visitará a Monterrey en el BBVA, posteriormente a Toluca en el Nemesio Diez, antes de regresar a casa.

En el Estadio Libertad Financiera, Atlético de San Luis recibirá de manera consecutiva a Pumas y Santos, dos compromisos clave para mantenerse en la pelea, mientras que cerrará la fase regular visitando a Juárez en el Estadio Benito Juárez, en un duelo que podría definir su destino.

Ante este panorama, la directiva optó por nombrar a Raúl Chabrand como técnico interino, quien tendrá la misión de enderezar el rumbo en las últimas jornadas y mantener vivas las aspiraciones del equipo en un torneo donde el margen de error prácticamente ha desaparecido.