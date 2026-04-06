Milan y Santiago Gimenez se olvidan del título en Serie A tras derrota

Napoli se impuso 1-0 ante Milan y les arrebató el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Serie A; Santiago Gimenez ingresó de cambio en el minuto 62 y contó con una oportunidad de gol que terminó por encima del travesaño rival.

El Estadio Diego Armando Maradona se vistió de gala para recibir al 2° y 3° de la Serie A, conjuntos que necesitaban del triunfo para mantener sus aspiraciones por el Scudetto ante un Inter de Milán que ganó su partido del fin de semana y buscaba alejarse en la tabla de posiciones.

Sin aproximaciones durante los primeros minutos y manteniendo un partido tenso en busca de los tres puntos que sentenciaran el partido a su favor, Napoli y Milan se neutralizaron durante los primeros 45 minutos, por lo que ambos estrategas enviaron cambios para la segunda mitad.

Milan y Napoli se mantienen entre los puestos de Champions League. Reuters

Fue en el minuto 62 cuando Massimiliano Allegri prescindió de Niclas Füllkrug y le dio ingreso a Santiago Gimenez, quien con el número 7 en el dorsal se adueñó del eje del ataque en busca de los tres puntos que dieran un golpe de autoridad frente a su más cercano perseguidor, jugando por segundo partido consecutivo tras su lesión de tobillo.

Para los últimos minutos, Santiago Gimenez contó con una oportunidad, misma en la que ganó la posición ante su defensor, sin embargo, su cabezazo se marchó por encima del arco de Milinković-Savić, dejando ir la última chance del empate que se presentó en suelo napolitano.

Con este resultado, Milan mantiene su segundo lugar en la Serie A con 64 puntos, mientras que Napoli es 3° con 63, ubicándose en puestos de Champions League para la temporada 2026/27, sin embargo, lejos y prácticamente regalándole el título al Inter de Milán (72) a 7 fechas el final de la temporada.

BFG