Gravar herencias: Sheinbaum rechaza; Pedro Aspe, riesgo de estancamiento

La ministra Lenia Batres abrió el debate al querer gravar las herencias. Para ella, una persona que recibió una herencia no hizo el mínimo esfuerzo para recibir ese ingreso, por lo tanto, al heredarlo, sólo reproduce una desigualdad social.

La autodenominada ministra del pueblo recordó: 24 países de la OCDE sí cobran las herencias y ese impuesto suele ser una de las maneras más eficaces para redistribuir la riqueza. Se animó a plantear para México que también se cobren las herencias dejadas por los trabajadores en sus afores a sus familiares. El planteamiento de la ministra Batres, desde luego, es impopular, pero va en línea de su argumentación, donde el Estado mexicano necesita más recursos. Y el impuesto a la herencia es uno que puede generar ingresos.

RECAUDARÍA POCO

Sin embargo, la misma OCDE recuerda que gravar las herencias no deja más allá del 0.5% de los ingresos fiscales. El estudio, llamado Impuestos sobre sucesiones en la OCDE, plantea que la medida de gravar las herencias es impopular y recuerda que, si bien 24 países miembros cobran estos impuestos a la herencia, hay otros diez que no lo hacen.

SHEINBAUM NO LA APOYARÍA EN EL CONGRESO

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al debate para frenar las ansias de la ministra Batres. Fue prudente en su argumentación, poniendo en contexto la existencia de este tipo de impuestos a las herencias en varios países, pero fue contundente: no es propuesta de la 4T ni lo será. Si el tema de gravar las herencias surge en el Congreso, la presidenta Sheinbaum no lo respalda.

PIKETTY LO PLANTEÓ

En algún momento se planteó gravar las herencias a partir de cierto monto para dejar libre de impuestos a los herederos de montos más pequeños. Incluso Thomas Piketty, el economista francés con el éxito de El capital en el siglo XXI, ha planteado, para México y otros países, gravar las herencias como un mecanismo de redistribución de la riqueza.

DIFÍCIL HACER PATRIMONIO; UNA MEDIDA IMPOPULAR

Existen diez países de la OCDE que han decidido eliminar los impuestos sobre sucesiones o herencias: Austria, Chequia, Noruega, República Eslovaca y Suecia los quitaron en 2000. La OCDE también recuerda que Israel y Nueva Zelanda eliminaron esos impuestos entre 1980 y 2000. En el caso de México, Australia y Canadá no se cobra desde antes de 1980. Estonia y Letonia no lo recaudan.

En una economía con un bajísimo crecimiento de décadas, es difícil hacer patrimonio. Y gravar ese patrimonio a los herederos no es nada popular. Se entiende que, en caso de multimillonarios, podría llegarse a gravar como una medida de redistribución, pero vamos a lo mismo: ¿desde qué monto? Por lo pronto, la Presidenta no va a acompañar esta propuesta de la ministra Batres, a quien respeta, pero no comparte su opinión de gravar herencias, incluyendo las de las afores.

ASPE: DÉFICIT INSOSTENIBLE… ESTANCAMIENTO

El exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, fue invitado a un foro en el MIT por jóvenes mexicanos preocupados por el futuro de la economía mexicana. Aspe presentó nueve gráficas sintéticas y analíticas, donde el resultado es fuerte: vamos hacia un estancamiento con las tendencias económicas que traemos.

La revista Nexos reproduce las gráficas y el análisis.

El exsecretario de Hacienda en la época de Carlos Salinas de Gortari considera que existe una cascada estructural hacia el estancamiento económico.

Pedro Aspe fue un precursor de las finanzas más sanas, del redimensionamiento estatal, de la autonomía del Banxico y le quitó tres ceros a la moneda.

Para Aspe, todo comienza con el déficit impulsado por el gasto corriente, donde hay 29 millones de personas recibiendo transferencias (becas, apoyos, pensiones), lo cual se suma a los subsidios de Pemex (592 mil millones de pesos anuales).

Aspe argumenta que es un déficit insostenible, donde ni siquiera hay inversión física y el gasto es rígido.

Hay un punto de quiebre, cuando la deuda llegue a 60% del PIB. En ese momento perderíamos el grado de inversión.

El resultado, un estancamiento permanente.

El secretario de Hacienda actual, Edgar Amador, ha comentado que la deuda no va a seguir aumentando, como lo expone Pedro Aspe, porque, dice Amador, no se toma en cuenta que la economía mexicana emprenderá el crecimiento y se achicará la deuda. Esperemos.