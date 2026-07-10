LA PESADILLA

¿Por qué se despierta uno justo antes de la peor parte de una pesadilla?

R. Esto se debe a que tu cerebro, incluso dormido, sigue siendo un guardián muy eficiente. Durante el sueño REM —la fase donde ocurren la mayoría de las pesadillas—, la actividad cerebral se dispara y las emociones se intensifican. Cuando la historia onírica se vuelve demasiado amenazante, el sistema de alerta del cerebro activa un microdespertar: un breve regreso a la conciencia para sacarte de la situación imaginaria antes de que escale.

Además, el cuerpo está parcialmente paralizado en REM, pero el cerebro no. Esa combinación hace que cualquier pico de miedo se procese como “peligro”, aunque sea ficticio. El resultado es ese despertar abrupto, con el corazón acelerado y la sensación de haber escapado por poco.

Las pesadillas no predicen nada; sólo revelan cómo tu mente gestiona el estrés. ¿Quieres otra Q&A sobre por qué algunas personas sueñan en bucle.

CÓMO

Dicen que la inteligencia artificial promete generar riqueza sin precedentes. ¿Es posible repartirla entre todos mediante un ingreso básico universal?

R: En teoría, sí. Si los gobiernos gravaran adecuadamente las ganancias corporativas generadas por la IA, podrían financiar transferencias directas a la población. Algunos economistas lo consideran no sólo viable, sino necesario para sostener el consumo cuando los empleos escaseen. Sin embargo, la aritmética es brutal: un ingreso básico universal modesto en Estados Unidos costaría alrededor de tres billones de dólares anuales. El problema de fondo es que la riqueza generada por la IA se concentra en muy pocas manos y muy pocas empresas. Yo prefiero hablar de un salario vital universal en lugar de un ingreso mínimo: no una limosna mensual del Estado, sino una remuneración digna garantizada por el trabajo humano que aún ninguna máquina puede reemplazar. La pregunta no es si la IA puede generar suficiente riqueza, sino si tenemos la voluntad política de no dejar que se la queden sólo los de siempre.

HELADO O YOGUR

¿Cuál es la mejor opción, un helado tradicional o uno de yogur?

R. En realidad, cada uno cumple un papel distinto. El helado tradicional gana en riqueza gracias a su alto contenido de grasa que le da una textura densa y aterciopelada perfecta para consentirse sin culpa. El yogur helado ofrece un toque ácido por sus cultivos vivos y suele tener menos grasa, así que satisface el antojo dulce con una opción más ligera. El gelato es el verdadero contendiente técnico, pues se bate más despacio e incorpora menos aire, lo que lo hace más denso, a pesar de tener menos grasa, y eso intensifica cada sabor. El sorbete simplemente es hielo con ambiciones de gourmet.

Si hay que elegir un campeón, el gelato gana en sabor puro, mientras el helado sigue invicto en consuelo para el sofá.