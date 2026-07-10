RNT: ¿quién tiene razón?

La Red Nacional de Transmisión (RNT), propiedad de la CFE, que dirige Emilia Calleja, y que opera el Cenace (su director, Mauricio Cuéllar, fue confirmado en mayo), está constituida por las líneas y subestaciones que operan a voltajes iguales o superiores a 69 kVA, encargadas de transportar la electricidad desde las centrales de generación hasta los centros de consumo masivo.

La modernización de la red y la red de distribución han sido el cuello de botella para el suministro en suficiencia, calidad y continuidad que requiere el país y, por ello, desde agosto de 2025 Calleja hizo público que el plan de inversión de casi 8,177 millones de dólares para ejecutarse antes de 2030 (275 proyectos de nuevas líneas y 524 subestaciones en todo el país) para mejorar sus capacidades y cerrar los puntos desconectados del país, pero, hasta ahora, ni en la CFE ni en la Sener, que encabeza Luz Elena González, ni en Economía, con Marcelo Ebrard, han realizado un diagnóstico de la presión que impone sobre la oferta de electricidad la automatización e incorporación de la IA en procesos extractivos, industriales, centros de datos, de servicios digitales, por citar algunos, sobre la demanda, así como el crecimiento extraordinario de conectividad que demandan los usuarios.

Apenas ayer el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Islas Samperio, sostuvo que la capacidad de generación instalada en el país es suficiente para cubrir la demanda actual y proyectada.

Comentó que datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) indican que la capacidad efectiva disponible asciende a 62,712 megawatts, frente a una demanda máxima estimada para este verano de 55,600 megawatts, lo que representa un margen de reserva operativa superior a 9 por ciento. La capacidad instalada total ronda los 90,000 megawatts. Este diagnóstico oficial no responde cuánto de la demanda de energía de potencia no es satisfecho, justo por la falta de almacenamiento de energía o la insuficiente capacidad de la red.

Los expertos privados consideran que una evaluación de las capacidades dinámicas de la RNT, que incluya líneas y controles avanzados de flujos de potencia, podría maximizar la capacidad de las líneas existentes en lugar de simplemente construir nuevas y, por ende, mejoraría la respuesta a la demanda con eficiencia energética, pues podrían informar a los consumidores industriales y comerciales, con medición digital en tiempo real, sobre cortes de suministro e incentivar que ellos optimicen el uso de la electricidad de forma dinámica con inversiones in situ de autogeneración y almacenamiento para gestionar su conexión a la RNT.

En el sector industrial, y me reservo los nombres porque la discusión es importante y llevarla a la mesa de diálogo político no siempre es fácil, se preguntan si el subsecretario Islas Samperio pudiera responder a una pregunta clave para entender el impacto del sector energético en el industrial y otros sectores de la economía mexicana, pues, de entrada, ese factor podría estar detrás del estancamiento en el sector de manufactura industrial, que debería expandirse a tasas superiores a 2 por ciento.

La pregunta es: ¿cuántos kVAs (kilovoltiamperios) están solicitados a la CFE y que ésta ha negado o que ni siquiera ha contestado en las solicitudes de energía de potencia que le han realizado?

Según los afectados, y parece que en las regiones más industrializadas no son pocos, la conclusión es simple: la falta de inversión en el sector eléctrico se ha traducido en una represión a la demanda para evitar apagones.

Y sobre la mesa de la secretaria Luz Elena González queda el responder a la propia Presidenta qué tanto hemos reprimido el desarrollo económico por represión impuesta a la demanda de electricidad.

DE FONDOS A FONDO

#NU Banco… ayer se notificó formalmente a NU Holdings que en México lleva Armando Herrera la opinión favorable del Banco de México y de la CNBV para que la sofipo inicie operaciones bancarias. Tendrán un mes a partir de hoy para concretar su cambio. Si le dije, David Vélez no vino en balde a darle las gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum.