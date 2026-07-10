Domando la bestia

El Padre del Análisis Superior volvió a tener razón, como ha sido una tradición sobre su ya larga carrera periodística.

Durante muchos meses había quienes decían que el Banco de México había perdido el control sobre la inflación y que la Junta de Gobierno estaba perdiendo credibilidad porque se habían dejado capturar por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del secretario de Hacienda, Edgar Amador. En todo momento el PAS señaló: las decisiones de la Junta de Gobierno, presidida por Victoria Rodríguez Ceja, son las adecuadas, puesto que moderan las presiones alcistas donde sí es efectiva la política monetaria, la inflación subyacente, había que esperar a que en la parte volátil, la inflación no subyacente, fueran disminuyendo las presiones al alza. Más allá de que pronto la inflación regresará no sólo a los promedios que tenía desde 2013, cuando el Banxico estableció como meta 3%, con un intervalo de un punto porcentual, se han enfilado para alcanzar, en el corto plazo, la meta puntual. Queda claro que el PAS no se equivoca, ya que, en lugar de usar su imaginación, escucha no sólo a la gobernadora, sino que lee los comunicados y minutas, en los que siempre han perfilado con claridad su visión de la economía y las razones de sus decisiones.

REMATE CONSIDERADO

Lo correcto sería que quienes cuestionaban a la Junta de Gobierno del Banco de México reconocieran los hechos. La gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, Galia Borja, Omar Mejía, José Gabiel Cuadra y Jonathan Heath, quien ha tenido una posición “disidente”, que es adecuada en un órgano colegiado, han hecho un trabajo de excelencia. Que, de entrada, desmiente las fantasías de la supuesta captura de una Junta de Gobierno, que en todo momento ha cumplido con su papel constitucional y lo ha hecho a la perfección.

REMATE APROBADO

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores entrego a Nu, de David Vélez, autorización para operar como banco.

REMATE NUMÉRICO

El Inegi, presidido por Graciela Márquez Colín, informó que la inflación había crecido a una tasa anual de 3.37%, con lo que queda claro que ya se superó tanto la pandemia como el rompimiento de las cadenas productivas que casi llevaron la inflación a casi dos dígitos. A la excelente gestión del Banxico hay que sumar acciones que se tomaron desde el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, en aquel momento encabezada por Rogelio Ramírez de la O.

Se invirtieron cuantiosos recursos para mantener lo menos caro el precio de la gasolina, que es uno de los grandes detonadores de la inflación, y se firmó el Pacic, un acuerdo voluntario para no aumentar el precio de la canasta básica. La presidenta Sheinbaum reforzó y profundizó estas medidas. Destaca que, ante el aumento de los precios del petróleo, firmó un acuerdo con los distribuidores de gasolina para que el precio de la de bajo octanaje no supere 24 pesos por litro. Adicionalmente, el equipo de Edgar Amador hizo un gran esfuerzo fiscal para disminuir los ingresos derivados de la venta de combustibles; una de esas políticas de gasto que deben ser aprendidas porque generan bienestar al controlar la inflación.

REMATE BATEADO

Hace unos días, el Padre del Análisis Superior publicó en esta columna que cuando se piensa en las razones que han limitado la recuperación de la economía no es precisamente la tan sobada justificación de la incertidumbre por las políticas comerciales del gobierno de EU, encabezado por Donald Trump, y la revisión del T-MEC. Ésos han sido pretextos para no ver hacia adentro. Según cifras oficiales, las exportaciones mexicanas están imponiendo récords históricos, lo que ha llevado a México a ser el principal exportador hacia Estados Unidos. La política comercial internacional que ha seguido la Secretaría de Economía a través de su titular, Marcelo Ebrard, y su mano derecha, Luis Rosendo Gutiérrez, ha logrado que México sea la nación más favorecida, menos afectada si se quiere, ante el cambio impulsado por el presidente de EU. Lo que frena el crecimiento es la inseguridad jurídica. Cuando ministros de la SCJN, como Lenia Batres, declaran el absurdo de querer cobrar impuesto a las herencias, incluidas las afores, y legisladoras de Morena, como Patricia Armendáriz (quien tuvo un papel gris como servidora pública y fracasó como funcionaria del sector financiero en Finsus, cuyo CEO es Carlos Marmolejo), lo apoyan, se golpea la confianza en la inversión. Afortunadamente, la presidenta Sheinbaum descartó esta ocurrencia diciendo poco más o menos que la ministra podría opinar lo que quisiera, pero que ésa no sería una intención que apoyaría su gobierno.

REMATE EXPANDIDO

Neri Tollardo y su equipo de Banco Plata ya tienen un pie tan fuerte en México que es quizá el único banco 100% digital que logrará prevalecer, pues ya inició su crecimiento internacional. Las autoridades de Colombia ya les dieron autorización para operar como compañía de financiamiento.