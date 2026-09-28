Javier Aguirre revela lo que le dirá a Gordon la próxima vez que lo enfrente

Javier Aguirre volvió a España para asumir las riendas del Valencia y, fiel a su estilo, convirtió uno de los momentos más recordados del pasado Mundial en una anécdota para arrancar sonrisas durante su presentación.

El técnico mexicano fue cuestionado sobre Anthony Gordon, futbolista inglés con quien protagonizó un curioso intercambio durante los Octavos de Final entre México e Inglaterra. La pregunta surgió a propósito del próximo enfrentamiento ante el Barcelona, actual equipo del atacante británico, y el Vasco aprovechó para recordar aquel episodio.

Durante el encuentro disputado en el Estadio Banorte, las cámaras captaron a Aguirre diciéndole “fuck you” a Gordon. El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, aunque el propio entrenador dejó claro que todo ocurrió en tono de broma y dentro de la intensidad del partido.

Al ser preguntado sobre qué haría cuando volviera a encontrarse con el inglés, Aguirre respondió con su habitual sentido del humor. Primero se llevó la mano a la boca y simuló guardar silencio, para después restarle importancia a lo ocurrido.

“Fue una tontería, una ocurrencia ahí en plena vorágine del Mundial. Son cosas que pasan y ya está, no le doy más vueltas”, explicó el estratega mexicano.

Lejos de mantener alguna rivalidad con Gordon, Aguirre reveló que incluso tuvo un encuentro cordial con el jugador después de aquel episodio. Además, destacó una fotografía entre ambos y que ahora guarda como un recuerdo especial.

“Lo saludé con mucho cariño, hay una foto muy bonita, a lo mejor le pediré que me la firme, fíjate, para mis hijos. Sí, está bonita la foto, muy bonita”, comentó.

Incluso hubo espacio para otra de las ocurrencias de Aguirre, quien sorprendió al señalar que Gordon habla español, algo que dijo con la naturalidad y picardía que lo caracterizan.

El reencuentro con Anthony Gordon será hasta el 31 de enero del 2027 en el Camp Nou, debido a que Valencia y Barcelona ya tuvieron su primer duelo de la temporada el pasado 6 de septiembre.

El regreso del Vasco a España también dejó otros momentos personales. Durante su presentación con el Valencia, contó la reacción de su esposa, Silvia, cuando recibió la propuesta para regresar al futbol español, sumando una nota familiar a una jornada marcada por su regreso a LaLiga.

"Le gusta más a ella el fútbol que a mí. Va a ser su cumple y no voy a estar. Ya me dijo de todo, pero está muy contenta, muy contenta porque sabe lo que me gusta”