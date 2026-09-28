¿Adiós al Olímpico? AS Roma da un paso definitivo para construir su nuevo estadio

La AS Roma dio un paso clave para la construcción de su nuevo estadio en Pietralata, luego de que concluyera la Conferencia de Servicios Decisoria sobre el proyecto. El procedimiento también derivó en la declaración de utilidad pública, lo que permite avanzar hacia las siguientes etapas administrativas necesarias para hacer realidad el nuevo recinto.

El proyecto forma parte de los planes del club italiano para contar con una nueva casa que sustituya progresivamente al Estadio Olímpico como sede principal de la Roma. La institución busca construir una infraestructura deportiva moderna que, además, tenga un impacto importante en la ciudad.

De acuerdo con la planificación prevista, las obras darían comienzo en marzo de 2027 y se prolongarían durante aproximadamente tres años. Por ello, la inauguración del nuevo recinto está programada para la temporada 2030/31.

Así será el nuevo estadio de la AS Roma

El futuro estadio estará ubicado en la zona de Pietralata, en Roma, y tendrá una arquitectura inspirada en la tradición de la capital italiana.

Uno de los elementos más destacados del proyecto será una Curva Sud monumental, diseñada para convertirse en uno de los grandes símbolos del nuevo recinto y representar la importancia que esta zona tiene para los aficionados de la AS Roma.

Además de las áreas destinadas a los partidos, el proyecto contempla espacios multifuncionales y mejoras en movilidad, servicios y sostenibilidad ambiental. La intención es integrar el estadio con su entorno y convertirlo en un punto de referencia deportivo y social para la capital italiana.

El nuevo estadio podría recibir partidos de la Euro 2032

Los avances administrativos acercan a la AS Roma a la construcción de su nueva casa. El proyecto también ha sido considerado entre los posibles estadios que podrían albergar partidos de la Eurocopa 2032, debido a sus características, dimensiones y potencial impacto urbano.

Mientras continúa el proceso para concretar el nuevo estadio en Pietralata, el Estadio Olímpico continuará siendo la casa de la Roma durante las próximas temporadas.

La conclusión de la Conferencia de Servicios Decisoria y la declaración de utilidad pública representan, de esta manera, un avance relevante para el proyecto que busca darle a la AS Roma un nuevo estadio propio.