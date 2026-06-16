“Mientras hay vida, hay esperanza”; Túnez aún cree en el milagro mundialista

SANTIAGO, Nuevo León.- La derrota más abultada de la primera jornada mundialista no terminó por destruir la ilusión de Túnez. Apenas unos días después de caer por marcador de 5-1 ante Suecia en el Estadio Monterrey, la selección africana presentó a un nuevo entrenador y, con él, un mensaje que busca cambiar el ánimo de todo un plantel.

Mientras hay vida, hay esperanza”, afirmó Hervé Renard durante su primera la conferencia de prensa al frente del conjunto tunecino.

La frase no fue casualidad. El francés explicó que precisamente esa convicción fue una de las razones que lo llevaron a aceptar el cargo apenas horas después de que la Federación Tunecina decidiera destituir a Sabri Lamouchi tras el tropiezo en el debut mundialista.

La Federación me contactó y no dudé ni un segundo”, explicó el estratega desde el Centro de Entrenamiento de Rayados, en el municipio de Santiago.

Renard, uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del futbol africano, reconoció que el escenario no es sencillo. Sin embargo, considera que la situación todavía está lejos de ser definitiva.

“Quedan dos partidos de la fase de grupos. Es futbol. Mientras hay vida, hay esperanza”, insistió.

Hervé Renard aseguró que conoce bien a Japón y destacó la capacidad del conjunto asiático para mantener una identidad de juego sin importar los cambios en su alineación. Emmanuel Campa

El entrenador francés reveló que su primer encuentro con los futbolistas ocurrió apenas una hora antes de comparecer ante los medios de comunicación. Ahí, aseguró, el mensaje fue breve pero contundente.

“Les dije que deben levantar la cabeza y seguir adelante. Están aquí para representar a su país. Representar a Túnez es un honor y también un deber”, comentó.

Renard señaló que el marcador contra Suecia fue doloroso, pero advirtió que no todo puede resumirse a los cinco goles recibidos en Monterrey. A su juicio, el equipo todavía tiene tiempo para corregir errores y recuperar aspectos fundamentales dentro del grupo.

Tenemos que ser solidarios, formar un verdadero grupo y una verdadera selección. Son ingredientes que probablemente faltaron en el primer partido y debemos recuperarlos rápidamente porque no hay tiempo que perder”, explicó.

El nuevo seleccionador también dedicó algunas palabras a Sabri Lamouchi, el técnico que terminó pagando las consecuencias de la goleada sufrida ante los suecos.

“Conozco a Sabri personalmente. Cuando algo así le ocurre a un entrenador uno siempre se pone en su lugar. Sé lo que se siente. Él fue quien terminó pagando las consecuencias de un partido que salió mal”, señaló.

Ahora, el reto será inmediato. Túnez deberá intentar mantener con vida sus aspiraciones mundialistas en su próximo compromiso, un encuentro que podría definir gran parte de su destino en el torneo.

Y aunque el panorama luce complicado para una selección que comenzó la Copa del Mundo con una dura goleada en contra, su nuevo entrenador dejó claro que no llegó a Nuevo León para administrar una despedida anticipada.

Renard elogia a Japón

El primer rival de Hervé Renard como entrenador de Túnez será también uno de los equipos que más respeto le generan dentro del futbol internacional.

Durante su presentación en Nuevo León, el estratega francés destacó las virtudes de Japón y explicó que una de las mayores fortalezas del conjunto asiático es la estabilidad de un proyecto que ha logrado mantener una identidad reconocible independientemente de los futbolistas que estén sobre el terreno de juego.

“Para mí, Japón es la mejor selección de Asia”, afirmó.

Renard señaló que el éxito japonés no depende de una sola figura, sino de un sistema que se ha consolidado con el paso de los años y que permite al equipo mantener el mismo funcionamiento pese a los cambios de alineación.

“No importa qué jugador entre o salga, siempre juegan de la misma manera”, explicó.