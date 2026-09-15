Mientras analiza dirigir al Valencia, el 'Vasco' Aguirre toma fuerza en Las Vegas y Carín León

Mientras analiza si continúa su carrera como Director Técnico al frente del Valencia, Javier Aguirre decidió pasar un tiempo libre en Las Vegas, Nevada, al lado de su representante, Jorge Berlanga y otros deportistas como el ex arquero Guillermo Ochoa y Javier el "Chicharito" Hernández.

El intérprete de regional mexicano anunció una gira de cinco fechas en el Sphere, de Las Vegas, a la que se dieron cita en el último compromiso del domingo 13 de septiembre varios deportistas mexicanos destacados como Jared Borgetti, Javier Hernández, Guillermo Ochoa y el Director Técnico, Javier el "Vasco" Aguirre.

La prensa deportiva en España ubica a Aguirre como uno de los candidatos más sólidos para asumir la dirección técnica del Valencia CF, equipo que atraviesa un complicado arranque de temporada en La Liga, situándose en los puestos de descenso con apenas un punto cosechado tras cinco jornadas, lo que derivó en la destitución de Carlos Corberán.

El perfil de Aguirre resulta idóneo para la directiva, encabezada en el área deportiva por Braulio Vázquez. Con una trayectoria contrastada en la Primera División española al mando de clubes como Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, el técnico mexicano ha demostrado una capacidad formidable para gestionar vestuarios en situaciones de alta presión, liderar proyectos de reestructuración inmediata y librar el descenso.

Tras su paso por el Tri —su tercer ciclo con el combinado azteca en una Copa del Mundo— se especulaba con un descanso o una transición hacia funciones directivas, los reportes en España y México señalan que el estratega ya viaja a territorio europeo para entablar conversaciones directas.

La propuesta representaría una oportunidad para consolidar su vigencia en el futbol del viejo continente, sumando un séptimo club a su extensa trayectoria en los banquillos del balompié español.