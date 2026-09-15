Al Ain humilla 4-0 al Al Nassr de Cristiano Ronaldo

No es habitual observar un partido donde el equipo del astro portugués, Cristiano Ronaldo, sea goleado 4-0, tal cual ocurrió este martes ante el Al Ain en el marco de la primera jornada de la AFC Champions League Élite en la que el Al Nassr de Arabia Saudita fue humillado por el equipo de Emiratos Árabes Unidos.

Todos los reflectores apuntaban al ataque estelar del Al Nassr encabezado por Cristiano en la punta y acompañado por la creatividad de João Félix, además de la velocidad de Sadio Mané. Sin embargo, la artillería pesada del cuadro saudí fue opacada de principio a fin.

Cristiano Ronaldo lució completamente aislado entre la línea de cinco hombres propuesta por el cuadro local, sumando frustración con el pasar de los minutos y los disparos a gol de Cristiano que no se lograron concretar. João Félix intentó tomar las riendas de la creación en la media cancha, pero la agobiante presión del Al Ain provocó constantes pérdidas de balón que terminaron cortando el circuito ofensivo.

La efectividad del Al Ain comenzó a traducirse en goles al minuto 25 con el 1-0 firmado por Georgios Giakoumakis tras la revisión del VAR. A pesar de los intentos de Cristiano por empujar a sus compañeros y los destellos aislados de Félix entre líneas, la escuadra dirigida por Ange Postecoglou jamás encontró claridad.

Para el complemento, la zaga del Al Nassr colapsó por completo. El Al Ain aprovechó los desajustes y liquidó el encuentro con anotaciones de Kaku al 63' y Jonatas Santos al 72', para finalmente sellar el 4-0 definitivo por obra de Matías Palacios al minuto 85 ante la mirada incrédula de las estrellas del conjunto árabe.

Con este resultado, Al Ain asume el liderato del Grupo B, mientras que el Al Nassr deja severas dudas, demostrando que los nombres de peso como Ronaldo y Félix no bastan sin un funcionamiento colectivo sólido.