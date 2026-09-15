Kily González debuta en el banquillo del Inter Miami; Messi buscará el título ante Cruz Azul

A traves de la señal de Imagen Televisión, el Inter Miami y Cruz Azul se enfrentan este miércoles 16 de septiembre en la Campeones Cup 2026, un duelo que tendrá como uno de sus principales atractivos el debut de Cristian “Kily” González al frente del conjunto de Florida.

El técnico argentino ya se encuentra en el sur de Florida y, después de completar los trámites necesarios para trabajar en Estados Unidos, asumió el mando del equipo, con un contrato hasta junio del 2028.

González tendrá su primera oportunidad de dirigir desde la línea de banda a un equipo liderado por Lionel Messi que llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria. Su nuevo equipo acumula tres empates consecutivos y ocupan actualmente el segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS, por lo que el duelo ante La Máquina representa también una oportunidad para recuperar sensaciones y hacerlo con un trofeo.

El argentino llega con experiencia en el futbol de su país. Comenzó su carrera como entrenador en las fuerzas de reserva de Rosario Central y posteriormente tomó las riendas del primer equipo, al que dirigió durante 68 partidos entre 2020 y 2022. Más tarde estuvo al frente de Unión de Santa Fe durante tres temporadas y su último trabajo fue con Platense en 2025.

Del otro lado estará un Cruz Azul que llega con el ánimo en alto después de imponerse al América en el Clásico Joven y colocarse en el cuarto lugar de la clasificación.

Huiqui buscará su tercer título como técnico de Cruz Azul Mexsport

CRUZ AZUL, CONTRA EL RELOJ

La preparación de La Máquina para este encuentro estuvo lejos de ser la ideal. El equipo tenía previsto viajar a Miami desde el lunes, pero un problema relacionado con el peso de la aeronave provocó que el vuelo no pudiera despegar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los jugadores permanecieron cerca de cinco horas en el aeropuerto mientras se intentaba solucionar el inconveniente. Finalmente, el plantel fue trasladado a un hotel cercano y el viaje se reprogramó para las primeras horas del martes mediante un vuelo chárter.

El retraso modificó por completo la agenda del conjunto cementero, que perdió una jornada de preparación y llegará Miami apenas un día antes del partido. Incluso, mientras buena parte del plantel esperaba resolver su traslado, alrededor de 25 integrantes del staff sí pudieron viajar conforme al plan original.

Con Joel Huiqui al frente y después del desgaste logístico, Cruz Azul tendrá que dejar atrás el contratiempo y responder en la cancha. Enfrente estará un Inter Miami renovado en el banquillo y con un título en juego.