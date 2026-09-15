Diego Simeone elige a Messi para ganar el Balón de Oro por encima de Lamine Yamal y Mbappé

El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, fue contundente al manifestar su postura sobre qué futbolista debería adjudicarse el Balón de Oro 2026. Durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento de su equipo contra el Osasuna en LaLiga, el entrenador argentino fue cuestionado sobre la terna de favoritos que actualmente dominan el panorama mediático, específicamente respecto a Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Sin embargo, su elección definitiva se inclinó hacia su compatriota Lionel Messi.

El estratega colchonero enfatizó de manera particular el desempeño de Messi en la última Copa del Mundo, argumentando que su rendimiento individual resultó el factor determinante para que la Selección de Argentina alcanzara la instancia final del certamen. Desde la perspectiva de Simeone, las actuaciones del actual atacante del Inter Miami adquieren un mérito superior si se considera que compitió al más alto nivel internacional a los 39 años de edad.

Messi. Sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene (39 años), ninguna duda: Messi”, puntualizó de manera tajante el técnico sudamericano.

El panorama del Balón de Oro y la actualidad del Atlético de Madrid

A pesar de contar con un registro histórico de ocho Balones de Oro en sus vitrinas (obteniendo el último de ellos en 2023), Lionel Messi no figura formalmente en las proyecciones principales para alzarse con el galardón en esta edición. La contienda de los especialistas se ha centrado en figuras más jóvenes, primordialmente en el extremo del Barcelona, Lamine Yamal, y el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. No obstante, el criterio de Simeone sitúa el impacto mundialista del rosarino por encima de los logros de sus competidores directos.

En el plano estrictamente de club, el entrenador aprovechó la comparecencia ante los medios para clarificar la situación actual de la plantilla del Atlético de Madrid. Simeone confirmó la baja del delantero argentino Julián Álvarez para el duelo ante Osasuna. El atacante continúa bajo supervisión médica debido a una sobrecarga muscular que arrastra desde el pasado fin de semana, lo que impide su participación en el compromiso que se disputará en el Estadio Metropolitano.

Finalmente, el timonel rojiblanco analizó las condiciones de su plantilla, remarcando que la escuadra se encuentra inmersa en un periodo de reconstrucción tras los múltiples movimientos de altas y bajas registrados durante el mercado de fichajes de verano. A pesar de los señalamientos del entorno, Simeone defendió la competitividad del grupo y adelantó que los automatismos del plantel evolucionarán de forma positiva con la regularidad de las jornadas ligueras.