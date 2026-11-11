A Michael Wilson le cortaron las alas: No volverá a jugar esta campaña con Cardinals por una lesión

Los Arizona Cardinals recibieron un golpe devastador en plena temporada 2026 de la NFL. El receptor abierto Michael Wilson se perderá el resto de la campaña después de sufrir una fractura en una vértebra del cuello durante la derrota por 17-3 ante los Seattle Seahawks del fin de semana pasado.

El coach Mike LaFleur confirmó el diagnóstico, después de que el jugador se sometiera a estudios médicos. La lesión ocurrió en la cuarta jugada ofensiva del encuentro, cuando Wilson realizó una recepción de 17 yardas y cayó de manera aparatosa.

Lo más sorprendente es que el receptor de 26 años permaneció en el emparrillado durante 44 jugadas ofensivas sin conocer la gravedad del problema. Terminó con seis recepciones para 60 yardas, pese a que ya arrastraba dos costillas fracturadas. Arizona colocó a Wilson en la lista de reserva de lesionados, poniendo fin a su participación en la temporada.

¿Qué tan grave es la lesión de Michael Wilson?

A pesar de la preocupación inicial, existen señales alentadoras sobre su recuperación. De acuerdo con reportes, Wilson no necesitará cirugía y utilizará un collarín ortopédico durante un periodo estimado de seis semanas a dos meses para permitir que la vértebra sane.

El entrenador LaFleur explicó que el jugador describió la molestia como una especie de contractura en el cuello. Sin embargo, después de que disminuyeron los efectos de la adrenalina y se realizaron los estudios correspondientes, el equipo médico identificó la fractura. Los Cardinals esperan que la lesión no tenga consecuencias a largo plazo para su carrera profesional, aunque su regreso dependerá de la evolución médica.

Arizona Cardinals pierde a sus principales receptores

La baja de Wilson agrava los problemas ofensivos de Arizona, que tiene marca de 3-6. El receptor cerró su participación con 51 recepciones, 546 yardas y dos touchdowns.

Además, la franquicia ya había perdido a Marvin Harrison Jr., traspasado a los Houston Texans, y a Kendrick Bourne, quien también quedó fuera por lesión.

El panorama se complicó todavía más con la lesión de Gardner Minshew, quien fue colocado en la reserva de lesionados por un problema en el codo. El novato Carson Beck asumirá la titularidad como quarterback para el siguiente encuentro contra Los Angeles Rams.

Con varias bajas importantes, los Cardinals tendrán que reorganizar su ofensiva para afrontar la segunda mitad de la temporada sin uno de sus principales referentes aéreos.