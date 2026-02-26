“No quiero que mis hijos practiquen natación”, Michael Phelps y su dura confesión

El máximo ganador olímpico de todos los tiempos habló sobre depresión, cuestionó el liderazgo de USA Swimming y advirtió que Estados Unidos ya no domina como antes rumbo a Los Ángeles 2028.

Michael Phelps, el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos, ya no compite contra cronómetros. Hoy libra otra batalla: la de su salud mental. El dueño de 23 medallas de oro olímpicasse sinceró en el Whoop Podcast sobre la depresión que marcó su carrera y, al mismo tiempo, lanzó una advertencia sobre el presente de la natación estadounidense rumbo a Los Ángeles 2028.

No quiero que mis hijos practiquen natación ni que atraviesen lo que yo viví durante más de dos décadas en el equipo de Estados Unidos”, afirmó Phelps.

No fue una frase casual ni provocadora. Fue el reflejo de un proceso largo, complejo y silencioso. Durante años, explicó, evitó hablar de lo que ocurría fuera de la alberca, concentrado únicamente en ganar y romper récords.

El llamado “Tiburón de Baltimore” confesó que mientras competía no se veía como persona. Se miraba al espejo y no reconocía al hombre con barba, coleta o las primeras canas, sino al atleta con gorro y gafas. No se percibía como alguien con emociones, sino como una máquina diseñada para acumular oros.

Me costaba compartir mi experiencia personal, pero esa es mi realidad”, reconoció.

“Hoy me siento a gusto conmigo mismo”.

El exnadador, quien reveló que mantiene un grupo privado de conversación con figuras públicas que también han enfrentado la depresión, entre ellas el actor y exluchador Dwayne Johnson. “Podemos escribirnos a cualquier hora”, explicó. Para Phelps, aceptar que a veces no se está bien forma parte del proceso. Cuidarse, subrayó, ya es un triunfo.

Pero su mensaje fue más allá de lo personal. Michael Phelps también se mostró crítico con USA Swimming y el rumbo de la selección. “Durante décadas fuimos claramente dominantes, pero el resto del mundo nos ha alcanzado”, advirtió. Señaló el crecimiento de Australia, país que hoy compite en casi todos los podios, y recordó que muchos atletas extranjeros se forman en universidades estadounidenses.

El exnadador fue contundente al hablar de liderazgo. Recordó que la federación tardó 372 días en nombrar a un nuevo director ejecutivo y cuestionó cómo una institución de ese nivel puede demorar tanto una decisión estratégica. Incluso reveló que ofreció su ayuda, pero fue desestimado.

Los atletas merecen un trato mucho más justo, y no pienso detenerme hasta lograr que eso cambie”, sentenció.

La voz ya no es la del campeón que arrasaba en el agua. Es la de un referente que exige cambios antes de que sea demasiado tarde rumbo a Los Ángeles 2028.