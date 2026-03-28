¡Decidido! ‘Tala’ Rangel será el titular de México Vs Portugal

A minutos de que comience a rodar el balón en el Estadio Banorte para el México Vs Portugal, Raúl ‘Tala’ Rangel fue elegido por Javier Aguirre como el portero titular del Tri para esta noche; estrenará la playera morada del portero que se estará utilizando en el Mundial 2026.

Tras días de especulaciones, las dudas se disiparon y el arquero de 26 años ganó la partida y será el titular para el duelo que reinaugurará el Estadio Banorte, mismo que contará con la presencia de más de 90,000 aficionados en sus tribunas.

Raúl 'Tala' Rangel jamás ha disputado un partido oficial con la Selección Mexicana. Mexsport

La competencia de ‘Tala’ Rangel comenzó siendo ante Luis Ángel Malagón, sin embargo, tras la lesión en el tendón de Aquiles que lo alejará hasta después de la Copa Mundial de la FIFA, el arquero de Chivas tomó fuerza para ser el titular del Tri.

Una vez dada a conocer la convocatoria, el nombre de Guillermo Ochoa sembró dudas sobre los aficionados y medios de comunicación, ya que el cinco veces mundialista reaparecía en un llamado de El Vasco y la posible titularidad de Rangel podría verse afectada; Carlos Acevedo completa la lista de porteros en este llamado de Fecha FIFA.

Cabe señalar que Raúl ‘Tala’ Rangel jamás ha disputado un partido oficial en el arco de la Selección Mexicana, por lo que este compromiso será el de más alto calibre desde que arribó al combinado Tricolor; presión, nostalgia y obligación frente a una de las potencias mundiales que lo exigirá esta noche en la cancha del remodelado Estadio Banorte.

Por su parte, Guillermo Ochoa no pierde la esperanza de tener actividad en esta misma Fecha FIFA, ya que México se medirá frente a Bélgica el próximo martes 31 de marzo, duelo a celebrarse en el Soldier Field de Chicago ante poco más de 60,000 seguidores, que en su mayoría apoyarán al combinado azteca.

BFG