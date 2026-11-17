La Selección Mexicana se juega el boleto al Final Four de Concacaf ante Jamaica, duelo en el que los aficionados aztecas hicieron sentir el peso del ‘Gigante de Acero’ con un recibimiento espectacular.

Con 53,500 banderas ondeando en las tribunas del recinto mundialista, el conjunto de Rafa Márquez saltó al terreno de juego para medirse ante los ‘Reggae Boyz’ en una noche donde buscarán terminar con la sequía de triunfos en el inicio de la era del entrenador nacional.

Con la obligación del triunfo, México salta a la cancha de la Sultana del Norte con la encomienda de repetir una “actuación mundialista” que llenó de ilusión a sus seguidores durante el Mundial 2026.

Ante una sorpresiva alineación en la que Rafa Márquez movió 7 piezas de cara a este compromiso, la afición regiomontana respondió en la tribuna y -antes de entonarse el Himno Nacional- recibió de manera sumamente calurosa al combinado nacional.

¿Qué necesita México para avanzar al Final Four?

El empate ante Jamaica -o la derrota- frente a los caribeños esta noche en Monterrey, eliminarán a México de poder acceder al Final Four, en el que ya se encuentran Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Luego de ser derrotados 2-3 por Jamaica en el compromiso de ida, la Selección Mexicana se encuentra obligada a vencer a los Reggae Boyz para acceder a la siguiente etapa de este certamen de Concacaf.

Santiago Gimenez en una nueva titularidad con la Selección Mexicana. Mexsport

México necesitará derrotar por dos goles a Jamaica en caso de que los visitantes marquen 3 o más goles en la cancha del Gigante de Acero, eso debido a que el criterio del gol de desempate ya comenzaría a jugarle en contra a los aztecas.

El siguiente partido oficial de México será en el mes de marzo de 2027, ya sea en el Final Four de Concacaf 2026-27 o por las eliminatorias rumbo a la Copa Oro 2027, certamen que se disputará en el siguiente verano.

BFG