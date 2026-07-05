Drama climático de última hora retrasa la llegada del Tri e Inglaterra al Estadio Ciudad de México

Los camiones que trasladan a las Selecciones de México e Inglaterra tuvieron un retraso en sus traslados al Estadio Ciudad de México, debido a las fuertes lluvias que azotaron la zona sur de la capital mexicana, que desde hace más de una hora provocaron la activación del protocolo de tormenta para el juego de octavos de final del Mundial 2026.

Los camiones que trasladaban a las comitivas de ambos equipos apenas iban en estos momentos en su traslado por la ciudad rumbo al Estadio Ciudad de México custodiados por fuertes dispositivos de seguridad, además de que las autoridades capitalinas les despejaban el paso para no encontrarse con tráfico en su traslado.

Se activa el protocolo de tormenta por parte de FIFA

Alrededor de las 14:50 horas fue que se activó el protocolo de tormenta eléctrica, en la que cada media hora se valora las condiciones de si el juego puede realizarse ante el riesgo de actividad eléctrica en la atmósfera en un radio de hasta 16 kilómetros del sitio donde se realiza el partido.

En los fan fest del Zócalo capitalino, los aficionados llegaron desde el mediodía y las condiciones de lluvias tampoco fueron un impedimiento para que se fueran ante la espera del partido en el que la Selección Mexicana espera ganar su pase a cuartos de final del Mundial frente a sus aficionados.

La normativa de la FIFA ordena resguardo bajo techo cuando se detecta un rayo en un radio de 16 kilómetros del estadio. La medida obliga a suspender toda actividad al aire libre —incluidos calentamientos y logística exterior de los equipos— durante un mínimo de 30 minutos tras la última descarga registrada, plazo que puede extenderse hasta una hora o más.

Ya se pospuso un juego del Mundial en la Ciudad de México

El escenario recuerda lo ocurrido en el México 2-0 Ecuador, de dieciseisavos de final, disputado también en el Azteca, donde el mismo protocolo provocó un retraso de una hora antes del arranque.

El horario del partido México vs. Inglaterra, sin cambios oficiales

Pese a versiones que circularon días antes sobre un posible adelanto a las 12:00 horas, la FIFA mantuvo el horario original: el México-Inglaterra está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el cierre de esta nota, el organismo no ha confirmado una modificación adicional al horario de inicio, aunque la persistencia de la actividad eléctrica mantiene la situación bajo evaluación.