Locura total en Noruega tras pase en Mundial: más de 90 mil personas festejan en Oslo

Mientras en Brasil destacan que es la peor sequía en Mundiales tras su eliminación, en Noruega es todo lo contrario, donde sus aficionados salieron a las calles para celebrar la victoria por 1-2 para avanzar a los Cuartos de final del Mundial 2026, con un doblete de Erling Haaland.

En la capital de Noruega, alrededor del palacio real de Oslo, se congregaron más de 90 mil personas, así lo dio a conocer la policía local.

Otros aficionados fueron a reunirse en el Estadio de Ullevaal, donde Noruega juega sus partidos como local. En el lugar, se instalaron pantallas gigantes.

“Ojalá estuviera en esas calles. Ojalá pudiera formar parte de ello. Todo el mundo tiene que divertirse. Toda Noruega tiene que divertirse. Es uno de los días más alucinantes de la historia de Noruega. Solo hay que disfrutarlo, porque esto es alucinante”, dijo Haaland.

El tradicional festejo vikingo no sólo selló la victoria de Noruega en la cancha, sino también se replicaron momentos en diferentes lugares del país.

El príncipe heredero Haakon se mezcló durante un tiempo con las celebraciones espontáneas, se divertían reproduciendo el ya famoso “Ro” vikingo: imitar el movimiento de remar mientras se corea "ro" (remar en noruego), que hace las veces de canto de unión de los aficionados noruegos y cuyos videos se han viralizado a través de las redes.

Gracias a un doblete de Erling Haaland, el país escandinavo se clasificó para los cuartos de final, un nivel nunca antes alcanzado en la competición.