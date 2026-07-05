La mística del coloso despide su historia mundialista con el drama final ante un gigante europeo

Ningún estadio del planeta resguarda en su memoria los pasajes históricos que han ocurrido sobre el césped del Estadio Ciudad de México a lo largo de 56 años. Bautizado por décadas como el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula Coapa cierra este domingo 5 de julio un ciclo que ningún otro recinto puede presumir: tres ediciones de la Copa del Mundo disputadas entre sus muros en 1970, 1986 y el actual Mundial 2026.

El inmueble capitalino es el único que ha recibido tres partidos inaugurales y dos finales en la historia del futbol. En México 1970 alojó diez encuentros, entre ellos el célebre "Partido del Siglo" entre Italia y Alemania Federal, además de la final que coronó al Brasil de Pelé. En México 1986 atestiguó la tarde en que Diego Maradona firmó "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" ante Inglaterra.El fortín invicto de Javier Aguirre en el Mundial 2026

En esta tercera cita mundialista, el coloso ha sido un fortín absoluto para el equipo tricolor. La escuadra dirigida por Javier Aguirre se presenta a este cotejo con un paso perfecto:

México 2-0 Sudáfrica : Partido inaugural el 11 de junio en el coloso capitalino.

: Partido inaugural el 11 de junio en el coloso capitalino. México 3-0 República Checa : Cierre de la fase de grupos el 24 de junio sin recibir gol.

: Cierre de la fase de grupos el 24 de junio sin recibir gol. México 2-0 Ecuador: Duelo de dieciseisavos de final el 30 de junio para avanzar de ronda.

La cosecha de cuatro victorias generales (contando el triunfo en el Estadio Guadalajara) y cero goles en contra representa la mejor marca defensiva de la Selección Mexicana de Futbol en la historia reciente del torneo, construida sobre el césped que hoy vive su última tarde de gala.

El destino quiso que el último capítulo mundialista del Azteca en suelo mexicano enfrentara de nuevo a México contra Inglaterra", señalaron especialistas sobre la revancha para los dirigidos por Thomas Tuchel y comandados por Harry Kane.

Sea cual sea el marcador de esta tarde en los octavos de final, el torneo abandona formalmente el territorio mexicano para trasladar las rondas definitivas a las sedes de Canadá y Estados Unidos rumbo a la gran final del 19 de julio.

Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial 2026 y se coronó en la cancha del Estadio Azteca frente a Alemania. Mexsport

A continuación se presenta el recuento de los 23 partidos mundialistas en el Estadio Ciudad de México, destacando en negritas los compromisos de la Selección Mexicana de Futbol:

Copa de Mundo México 1970 (10 partidos)

México 0-0 Unión Soviética (Fase de Grupos - Inauguración)

(Fase de Grupos - Inauguración) Bélgica 3-0 El Salvador (Fase de Grupos)

Unión Soviética 4-1 Bélgica (Fase de Grupos)

México 4-0 El Salvador (Fase de Grupos)

(Fase de Grupos) Unión Soviética 2-0 El Salvador (Fase de Grupos)

México 1-0 Bélgica (Fase de Grupos)

(Fase de Grupos) Uruguay 1-0 Unión Soviética (Cuartos de final)

Italia 4-3 Alemania Federal (Semifinal - El "Partido del Siglo")

Alemania Federal 1-0 Uruguay (Tercer Puesto)

Brasil 4-1 Italia (Final)

Copa del Mundo México 1986 (9 partidos)

Italia 1-1 Bulgaria (Fase de Grupos - Inauguración)

México 2-1 Bélgica (Fase de Grupos)

(Fase de Grupos) México 1-1 Paraguay (Fase de Grupos)

(Fase de Grupos) México 1-0 Irak (Fase de Grupos)

(Fase de Grupos) México 2-0 Bulgaria (Octavos de final)

(Octavos de final) Inglaterra 3-0 Paraguay (Octavos de final)

Argentina 2-1 Inglaterra (Cuartos de final - Maradona: "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo")

Argentina 2-0 Bélgica (Semifinal)

Argentina 3-2 Alemania Federal (Final)

Copa del Mundo EE. UU.-México-Canadá 2026