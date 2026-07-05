México vs Inglaterra: Jesús Gallardo HISTÓRICO; juega su partido 12 en Mundiales

La Selección Mexicana y su apasionada afición están viviendo días de gran ilusión en esta Copa del Mundo. Después de una fase de grupos sólida, el Tricolor se encuentra a un partido de romper la maldición de los octavos de final.

El camino no es fácil: enfrente está la poderosa Inglaterra, un rival con gran tradición, talento individual y experiencia en instancias decisivas.

Selección Mexicana Selección Nacional de México

Sin embargo, seguramente el Tricolor saldrá motivado debido a que uno de sus compañeros, se está colocando en la historia de México en Copas del Mundo.

Jesús Gallardo juega su partido 12 en Mundiales con México

En este partido de los Octavos de Final ante Inglaterra, Jesús Gallardo está jugando su encuentro número 12 con la playera de la Selección Mexicana, un hito que lo coloca en un selecto grupo de jugadores históricos.

Con esta cifra, el lateral izquierdo iguala en la tercera posición a grandes referentes como Javier Hernández, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa, quienes también acumularon 12 partidos.

Desde su debut en Rusia 2018, el jugador de Toluca se ha convertido en pieza clave en los planes de distintos entrenadores, acumulando minutos en fases de grupos, octavos y ahora en esta nueva aventura.

Gallardo, sólo por debajo de Rafa Márquez y Andrés Guardado

Rafael Márquez sigue siendo el jugador mexicano con más presencias en Copas del Mundo, con un total de 19 partidos disputados a lo largo de cinco mundiales diferentes (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018).

Por su parte, Andrés Guardado ocupa el segundo lugar con 13 encuentros mundialistas. El ‘Principito’ acumuló presencias en cuatro Copas del Mundo y fue un referente en el mediocampo mexicano.

Pese a no tener grandes reflectores, Jesús Gallardo ahora se encuentra en el Top 3 de mexicanos con más encuentros en justas mundialistas.

Jesús Gallardo y Alexis Vega en el juego contra Serbia. REUTERS

Top 5 de mexicanos con más partidos en Mundiales

Rafael Márquez – 19 partidos

Andrés Guardado – 13 partidos

Jesús Gallardo, Javier Hernández, Héctor Moreno, Guillermo Ochoa – 12 partidos

Cuauhtémoc Blanco - 11 partidos