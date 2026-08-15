¿Qué fue de Leo Suárez tras su paso por la Liga MX?

Después de vestir las playeras de América, Santos y Pumas en la Liga MX, Leo Suárez desapareció de los reflectores del futbol mexicano y, el argentino de 30 años, estaría a punto de vivir una nueva experiencia tras su paso por Estudiantes de la Plata.

Arrancando su carrera como profesional en Boca Jrs., Leo Suárez se marchó a Europa en busca de hacerse de un nombre, recalando en el Villarreal ‘B’ y posteriormente jugar en el primer equipo del Submarino amarillo, pasar por el Valladolid y terminar su camino en España con el Mallorca, conjunto que en dicho instante pertenecía a la Segunda División.

Leonardo Suárez vivió 4 semestres como futbolistas de Pumas. Mexsport

América apostó por Leo Suárez en 2020

En busca de un jugador veloz y habilidoso, América volteó al Viejo Continente y quedó convencido en contratar a un joven futbolista zurdo que llegó a las Águilas para el Clausura 2020, sumando un total de 39 partidos de Liga MX con el conjunto azulcrema en donde solamente acumuló 4 goles.

Fue durante un año (Clausura 2022 y Apertura 2022) cuando Leo Suárez abandonó el Nido para vivir una nueva experiencia dentro de su carrera en los terrenos de juego, llegando a Santos y viviendo su mejor instante dentro del futbol mexicano, convirtiéndose en un futbolista trascendental, sumando 31 partidos y 8 anotaciones.

En la segunda etapa con América tampoco logró consolidarse como un habitual, por lo que sus 35 partidos y 6 goles terminaron por poner punto final a su sitio en Coapa, pasando a Pumas en donde solamente jugó 4 semestres, sumando 29 partidos y 4 goles.

Leonardo Suárez vivió 2 etapas con América en su paso por la Liga MX. Mexsport

Poniendo fin a su paso por México, Leo Suárez recaló en Estudiantes de la Plata de Argentina, club en el que no logró contar con regularidad y buscando su salida, por lo que el Boston River de Uruguay se estaría convirtiendo en el nuevo destino de quien será recordado por sus recortes hacia el centro de la cancha y su capacidad de golpeo de balón.

BFG