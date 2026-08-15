México amanece con esperanza de boletos Olímpicos en Flag Football

Sufriendo de más, el representativo femenil de México obtuvo su boleto a Semifinales en el Mundial de Flag Football 2026, manteniendo el sueño de calificar hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; el combinado varonil fue contundente rumbo a las Semifinales.

Las primeras en entrar en acción fueron las mujeres, quienes se marcharon por debajo en el marcados en los esbozos iniciales del compromiso correspondiente a los Cuartos de Final ante España, sin embargo, Andy Martínez apareció para el primer touchdown Tricolor.

El ovoide voló en el cielo de Düsseldorf, Alemania y México logró imponerse agónicamente 27-26, sellando el triunfo ante España y consiguiendo su lugar en las Semifinales del Mundial, donde se verá las caras frente a Canadá, mismas que llegan procedentes del 40-12 propinado a Austria.

Este mismo sábado 15 de agosto, en punto de las 08:45 horas, tiempo de la CDMX, México volverá a saltar al emparrillado en busca de ese boleto a la Final, mismo que significaría su pase directo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tri varonil sin sufrimiento a Semifinales del Mundial de Flag Football

Por su parte, el combinado varonil entró en acción instantes más tarde para medirse a Panamá, conjunto ante el que lograron imponer condiciones (33-19) y obtener su sitio dentro de la antesala de la Final, quedando solamente a un triunfo de sellar su boleto hacia la siguiente justa Olímpica a celebrarse en Los Ángeles en los próximos dos veranos.

El rival a vencer será Estados Unidos, quienes se sitúan en la Semifinal luego de eliminar a Japón por marcador de 45-38; el duelo se llevará a cabo este sábado 15 de agosto en punto de las 11:15 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

En el otro lado de la llave, Canadá e Italia se enfrentarán por el cupo en la Final; el Mundial de Flag Football 2026 otorga 2 de las 5 plazas disponibles -por rama- para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

BFG