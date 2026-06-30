México Vs Ecuador: Habrá 15 representantes de la Liga MX

México y Ecuador se enfrentarán este martes 30 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México en los 16avos de Final, compromiso que tendrá entre sus futbolistas elegibles a 15 que militan en la Liga MX; Chivas es el que provee de más futbolistas (6).

Los ocho equipos de Liga MX que cuentan con representación en este compromiso de la Liga MX, son: Chivas (6), Toluca (2), Pumas (2), Xolos (2), Cruz Azul (1), Santos (1), Pachuca (1) y América (1)

Armando González y Gilberto Mora comandan la lista de debutantes en el Tri para el Mundial 2026. Mexsport

México suma 12 futbolistas seleccionados por Javier Aguirre para el Mundial 2026, mientras que Ecuador ostenta 3 jugadores que entraron en la convocatoria del estratega Sebastián Beccacece

1. Raúl Tala Rangel (México) / Chivas.

2. Carlos Acevedo (México) / Santos.

3. Israel Reyes (México) / América.

4. Jesús Gallardo (México) / Toluca.

5. Gilberto Mora (México) / Xolos.

6. Brian Gutiérrez (México) / Chivas.

7. Luis Romo (México) / Chivas.

8. Erick Lira (México) / Cruz Azul.

9. Guillermo Martínez (México) / Pumas.

10. Armando González (México) / Chivas.

11. Alexis Vega (México) / Toluca.

12. Roberto Alvarado (México) / Chivas.

13. Enner Valencia (Ecuador) / Pachuca.

14. Pedro Vite (Ecuador) / Pumas.

15. Jackson Porozo (Ecuador) / Xolos.

* Pumas y Pachuca son los únicos combinados que cuentan con jugadores tanto en la Selección Mexicana como en el combinado ecuatoriano para el Mundial 2026.

¿Quiénes son los mejores jugadores de Ecuador?

El actual combinado sudamericano cuenta con futbolistas en los mejores equipos del mundo, haciendo que el valor de la plantilla sea dos veces mayor que la del combinado azteca. Estos son los jugadores que acaparan los reflectores por parte de la Selección de Ecuador:

1. Willian Pacho (Defensa) / PSG de Francia.

2. Piero Hincapié (Defensa) / Arsenal de Inglaterra.

3. Pervis Estupiñán (Defensa) / Milan de Italia.

4. Moisés Caicedo (Mediocampista) / Chelsea de Inglaterra.

Aficionados de Ecuador durante el Mundial 2026. Reuters

BFG