El ingenioso festejo virtual de Gilberto Mora que sacude las redes tras el éxito de la Selección

Pasadas 24 horas de la histórica clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026, la joven promesa mexicana Gilberto Mora volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Luego de saltar como titular en el histórico triunfo de México 2-1 sobre Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México, la joya del balompié nacional recurrió al humor digital para conectar con la afición.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el mediocampista del Club Tijuana publicó un video animado de 27 segundos ambientado en el videojuego Roblox celebrando todo lo que no pudo hacer en persona y hasta perreando y tomando cerveza.

Gilberto Mora en Roblox tras avanzar a octavos de final

En el clip se observa a su avatar virtual ingresando al popular entorno digital conocido como La Kantina Vibe. Con una bandera tricolor de fondo, el personaje simula un festejo nocturno, acompañado de una leyenda autoconsciente: “Gil Mora llegando a una cantina de Roblox a festejar porque no lo dejaron salir”.

El posteo hace alusión directa a la estricta disciplina impuesta dentro de la concentración del Tricolor y a una conocida broma que circula en las redes sociales mexicanas.

La afición mexicana mantiene una campaña digital irónica para "cuidar" el desarrollo profesional del futbolista de 17 años de edad.

Con su titularidad en el Estadio Ciudad de México , Mora ratificó su estatus como una de las grandes promesas de la justa mundialista.

, Mora ratificó su estatus como una de las grandes promesas de la justa mundialista. El cuerpo técnico liderado por Javier Aguirre ha elogiado públicamente la madurez del jugador originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La disciplina de Morita bajo la dirección de Aguirre en el Mundial 2026

El entorno del combinado mexicano destaca que, lejos de distraerse por la presión mediática, el canterano de los Xolos de Tijuana ha respondido con total profesionalismo. Informes internos del campamento nacional confirman que el mediocampista suele ser de los primeros elementos en reportar a los entrenamientos matutinos.

Estoy plenamente enfocado en lo que quiero y en aportar al grupo en este torneo de alta presión", ha enfatizado el propio Gilberto Mora.

La publicación en redes sociales alcanzó miles de interacciones positivas en cuestión de minutos, consolidando al dorsal juvenil como uno de los futbolistas más queridos por la exigente fanaticada mexicana de cara al próximo choque de eliminación directa.

Viejo video de Gilberto Mora en sus inicios impacta las redes

A la par de la publicación del propio Gilberto Mora con su peculiar ‘festejo nocturno’ por el pase de México a octavos de final de la Copa del Mundo, un usuario publicó un video del joven futbolista con menos de 15 años viajando a la Ciudad de México para una concentración enfundado con uniforme de los Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora ya tiene el récord de ser el jugador profesional más joven en debutar en el máximo circuito del futbol mexicano con apenas 15 años cumplidos.