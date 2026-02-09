Daniil Medvedev pierde la cabeza y el título en Róterdam entre insultos y patadas

El tenis mundial conoce bien el temperamento de Daniil Medvedev, pero lo que sucedió en el ABN AMRO Open de Róterdam superó cualquier expectativa. El ruso, quien llegó al torneo como campeón defensor y uno de los grandes favoritos, terminó su participación no solo con una derrota, sino protagonizando uno de los episodios más bochornosos de la temporada. En un duelo de alto voltaje contra el francés Ugo Humbert, Medvedev perdió totalmente los estribos, regalando imágenes que ya le dan la vuelta al mundo.

Daniil Medvedev con la mano en la cabeza. REUTERS

El partido, que terminó con parciales de 7-6(4), 3-6 y 6-3 a favor de Humbert, pasó a segundo plano debido al show de frustración del ex número uno del mundo. Incapaz de concretar sus oportunidades en el set decisivo, el ruso dirigió su ira contra todo lo que lo rodeaba: la cancha, la publicidad y, curiosamente, el equipamiento del torneo.

"NADIE DEBERÍA COMPRARLAS": EL ATAQUE CONTRA LAS PELOTAS

El momento cumbre de la locura llegó cuando Medvedev, visiblemente alterado, comenzó a gritar contra la calidad de las bolas utilizadas en el torneo. En medio de la desesperación por no encontrar su ritmo, el tenista soltó una frase que dejó atónitos a los presentes y a los televidentes:

Las pelotas Head no son redondas. Así que no deberíamos jugar con ellas. Nadie debería comprarlas. No deberíamos promocionar una pelota de tenis que no sea redonda", expresó el ruso al juez de silla.

Pero las quejas verbales no bastaron para calmar su enojo. En una escena digna de una película de acción, Daniil Medvedev lanzó una "patada de karate" voladora contra un cartel publicitario LED en el fondo de la pista, descargando su furia física tras perder un punto clave. Además, estrelló su raqueta contra la superficie dura en repetidas ocasiones y la arrastró por la cancha, dejando marcas visibles y recibiendo los abucheos de un sector del público que no daba crédito a la actitud del campeón de 2023.

UMBERT Y LA CALMA QUE DERROTÓ A LA TORMENTA

Mientras el ruso luchaba contra sus propios demonios, Ugo Humbert dio una clase de fortaleza mental. El zurdo francés aceptó el desafío y se mantuvo frío ante el caos que generaba su rival. A pesar de enfrentar seis puntos de quiebre en el set final, Humbert no cedió. Salvó situaciones críticas en el tercer y séptimo juego, demostrando una tenacidad admirable que contrastó con el descontrol de Medvedev.

Daniil Medvedev cuestionando una decisión. REUTERS

Fue una victoria histórica para Humbert, quien registraba un récord negativo de 0-3 en su carrera en este torneo antes del partido. Con un juego sólido, aprovechando los errores no forzados que la ira provocó en el ruso, logró su cuarta victoria en cinco enfrentamientos directos contra él.

Al final, la estrategia de Medvedev de culpar a las pelotas y golpear las instalaciones no funcionó. El ruso se despidió de Róterdam con una derrota dolorosa, una imagen pública golpeada y seguramente una multa en camino por su conducta antideportiva, mientras que Humbert avanzó con la satisfacción de haber vencido al rival y a su tormenta emocional.