México invicto y sin goles en contra en el Mundial 2026: a un paso del récord histórico

La Selección Mexicana dio otro paso firme en el Mundial 2026 al superar a Ecuador en los dieciseisavos de final (2-0) y obtener su pase a octavos.

El partido mostró la madurez defensiva del equipo dirigido por Javier Aguirre, que supo controlar los espacios y salir rápido en contragolpe.

México nunca en su historia se fue al descanso con dos goles de ventaja. Eduardo Jiménez

Esta victoria no solo clasifica a México a la siguiente ronda, sino que refuerza su candidatura como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Récord histórico: México iguala la hazaña de Suiza 2006

México igualó un registro único en la historia de los Mundiales que hasta ahora solo tenía Suiza.

En Alemania 2006, la selección helvética completó cuatro partidos sin recibir gol: tres en fase de grupos (0-0 vs Francia, 2-0 vs Togo y 2-0 vs Corea del Sur) y uno en octavos de final (0-0 vs Ucrania), donde cayó eliminada en tanda de penales por 3-0.

De esta forma, Suiza se convirtió en el único equipo eliminado de un Mundial sin encajar un solo gol en todo su recorrido, un récord de solidez defensiva que permaneció intacto durante 20 años.

Ahora, México ha alcanzado exactamente esa marca: cuatro partidos consecutivos sin recibir gol (tres en fase de grupos y el triunfo en dieciseisavos ante Ecuador), igualando la gesta suiza y manteniendo viva la posibilidad de superarla.

Italia en 1990 sigue como el récord absoluto

El récord absoluto de más partidos sin encajar gol en un mismo Mundial lo ostenta Italia en 1990, con cinco clean sheets consecutivos.

Bajo la portería de Walter Zenga, la Azzurra superó a Austria, Estados Unidos, Checoslovaquia, Uruguay e Irlanda sin recibir gol, acumulando 517 minutos de imbatibilidad, una marca que aún perdura como referencia histórica.

El tanto con el que perdió este registro Italia fue obra de la Selección de Argentina, cuando anotaron el gol del empate 1-1 y mandó todo la tanda de penaltis.

México se encuentra a solo un partido de igualar ese registro legendario. Si el Tri mantiene su valla invicta en la siguiente ronda, entrará en un territorio reservado para las grandes defensas de la historia de los Mundiales.