México ganó a Corea: Javier Aguirre reconoce que un error rompió el atasco de un duro partido

Guadalajara.- Javier Aguirre siente que un detonante en la victoria es la afición. Es cierto, desgrana paso a paso el partido y encuentra el mismo análisis que muchos, pero al tiempo acepta que lo que le hace feliz es que la gente esté contenta.

"¿Qué me deja más contento? esto..." y su dedo índice señala al circulo del estadio de Guadalajara en donde después del silbatazo que sentenció el partido, la afición seguía brincando en las gradas eufórica.

Reconoció que el partido no fue el mejor, pero le deja una gran satisfacción ganar de nueva cuenta. Como le sucedió en su Mundial de debut en 2002, ganó ya los dos primeros partidos y se encamina tranquilo a la siguiente fase.

Javier Aguirre durante su tercer Mundial como entrenador de la Selección Mexicana. Mexsport

"Fue un partido muy jodido es la verdad. Estuvo altamente parejo hasta que viene el error de su portero. Después, él mismo sacó un par de acciones más, pero creo que hicimos mejor futbol y tuvimos más oportunidades como la de Raúl Jiménez y la de Obed Vargas... ellos realmente no nos atacaron salvo la jugada del cabezazo que sacó el Tala Rangel".

El error que resolvió el México vs Corea

El trámite del partido todo el tiempo estuvo atascado hasta que cayó el gol por el error del guardameta Kim Seung-gyu que cambió el derrotero del juego.

Luis Romo el anotador del gol del triunfo Héctor López

"Era muy difícil, realmente las mejores opciones las tuvimos nosotros, aunque en ciertos momentos ellos nos pusieron contra las cuerdas. Estamos bien contentos porque trabajamos duramente el partido, aunque no fue el mejor, sin embargo seguimos adelante".

Todo se basó en el error del portero coreano y así como a veces estas jugadas le han pasado tragos amargos al futbol mexicano, esta vez fue a favor.

"La balanza se inclinó por un solo error que supimos aprovechar y nos quedamos con eso para seguir trabajando. Hay que aprovechar estas cosas porque no son comunes que pasen".