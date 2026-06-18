¿Contra quién jugará México en el Estadio Ciudad de México? Los posibles rivales del Tri tras asegurar el liderato

La Selección Nacional de México ya sabe dónde jugará su próximo partido en el Mundial 2026. Lo que todavía no sabe es contra quién.

La victoria por 1-0 sobre Corea del Sur en Guadalajara no sólo selló el boleto a la fase de eliminación directa. También aseguró el liderato del Grupo A, un detalle que cambia por completo el panorama del torneo para el equipo de Javier Aguirre.

El premio es enorme. El Tri disputará la ronda de 32 el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, el escenario más emblemático del futbol mexicano y el lugar donde la selección soñó desde el primer día con continuar su aventura mundialista.

El gol de Luis Romo nació de un error difícil de creer. El portero Kim Seung-gyu chocó con su propio defensor dentro del área y dejó el balón servido para que el mediocampista mexicano empujara a la red al minuto 50. Después apareció Raúl Rangel para sostener la ventaja con una doble atajada espectacular en los minutos finales.

¿Por qué México aseguró el primer lugar de grupo?

Con seis puntos, México ya no puede ser alcanzado en la cima del Grupo A. Corea del Sur se quedó con tres unidades, mientras que República Checa y Sudáfrica suman apenas una tras empatar horas antes en Atlanta. El primer criterio de desempate son rivales entre sí, entonces Corea del Sur ya no puede superar a México aunque venza a Sudáfrica en el último partido y México pierda con Chequia.

¿Quién sería el rival de México?

El nuevo formato del Mundial establece que el ganador del Grupo A enfrentará a uno de los mejores terceros lugares del torneo. Ese adversario puede provenir de los grupos C, E, F, H o I.

A falta de que concluya la segunda jornada en esos sectores, los nombres que aparecen en el radar son de alto calibre.

Grupo C

Integrado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Brasil y Marruecos arrancaron como favoritos del sector, mientras que Escocia busca dar la sorpresa. Si uno de los gigantes tropieza y termina tercero, podría cruzarse con México

.Grupo E

Alemania encabeza un grupo que comparte con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Sobre el papel parece uno de los sectores más equilibrados del torneo y cualquier descuido podría enviar a una selección de peso al tercer puesto.

Grupo F

Lo conforman Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Suecia abrió el torneo con una goleada sobre Túnez y la pelea por los boletos luce cerrada. Un tercer lugar procedente de aquí podría ser un rival muy incómodo para el Tri.Grupo H

Es el grupo que más llama la atención. España y Uruguay comparten sector junto a Arabia Saudita y Cabo Verde. Las proyecciones apuntan a que este grupo tiene altas probabilidades de aportar uno de los mejores terceros lugares, lo que abre la puerta a un posible choque ante una potencia mundial.

Grupo I

Francia, Senegal, Noruega e Irak forman uno de los grupos más peligrosos del campeonato. Si la clasificación se aprieta, cualquiera de las selecciones europeas o africanas podría aparecer en el camino mexicano.

Por ahora, el escenario más atractivo para la afición mexicana sería un duelo contra España, Uruguay, Brasil o Marruecos, selecciones que figuran entre los candidatos más fuertes para ocupar una plaza de mejor tercer lugar dependiendo de cómo concluyan sus grupos. Sin embargo, con una jornada y media todavía por disputarse en varios sectores, el abanico sigue abierto.

Lo único seguro es que México seguirá en casa. El Tri ya tiene estadio, fecha y boleto. Ahora espera conocer al rival que intentará arruinar la fiesta en el Estadio Ciudad de México.