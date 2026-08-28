México cierra segundo en el medallero del Mundial Juvenil de Clavados con 12 preseas

México cerró con una destacada actuación el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados Rijeka 2026, en Croacia, al conquistar el segundo lugar del medallero con 12 preseas: tres oros, cinco platas y cuatro bronces.

La delegación mexicana puso el broche a su participación con una doble medalla en la prueba de trampolín de 1 metro varonil, categoría 14-15 años, donde Ian Nava conquistó la plata y Miguel Sánchez se quedó con el bronce.

Nava registró 413.55 puntos para finalizar en el segundo puesto, mientras que Sánchez consiguió 409.10 unidades y completó el podio con el tercer lugar.

El oro fue para el alemán Rudi Bollman, quien obtuvo una puntuación de 425.80 para quedarse con el título de la prueba.

Ian Nava, tres veces subcampeón mundial

Con la plata conseguida en el trampolín de 1 metro, Ian Nava sumó su tercer subcampeonato mundial juvenil durante la competencia en Rijeka.

El mexicano también obtuvo la medalla de plata en equipo mixto y en trampolín de 3 metros, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la delegación mexicana en el campeonato.

Por su parte, Miguel Sánchez consiguió la primera medalla mundial juvenil de su carrera al subir al podio en el trampolín de 1 metro.

México, protagonista en Rijeka

Con sus 12 medallas, México finalizó en el segundo puesto del medallero general del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026.

La cosecha estuvo compuesta por tres medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, resultado que confirma la presencia de México entre las potencias de los clavados a nivel juvenil.

El cierre en Rijeka dejó además una jornada especial para Nava y Sánchez, quienes consiguieron subir juntos al podio y contribuyeron a una de las actuaciones más destacadas de México en la competencia.