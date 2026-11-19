La Selección Mexicana buscaría disputar dos partidos amistosos durante enero de 2027 para preparar las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf, instancia en la que enfrentará a Estados Unidos el 25 de marzo. La propuesta, impulsada por el entrenador Rafael Márquez, deberá recibir la aprobación de la asamblea de dueños de la Liga MX.

Al no tratarse de una fecha FIFA, los encuentros tendrían que disputarse con futbolistas que militan en el futbol mexicano. El objetivo del seleccionador sería contar con tiempo adicional de trabajo para observar y preparar a los jugadores que podrían integrar el equipo de cara al compromiso contra el conjunto estadounidense.

De acuerdo con información del periodista David Medrano Félix, Márquez solicitará ante los propietarios de los clubes de la Liga MX la autorización para organizar estos dos encuentros durante el primer mes del año.

Luis Fernando Tena enfrentaría a México. Jonathan Duenas/Mexsport

Guatemala, una opción para enfrentar al Tricolor

Uno de los posibles rivales de México sería Guatemala, selección dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena. El equipo centroamericano también tiene compromisos importantes en su calendario y busca llegar preparado a las Prelims de la Copa Oro 2027.

Guatemala enfrentará a República Dominicana en una serie que entregará un boleto para el torneo de selecciones de Concacaf. Por esa razón, un amistoso ante el conjunto mexicano podría formar parte de su preparación para dicha eliminatoria.

Sin embargo, el enfrentamiento todavía no está confirmado. Tanto la posibilidad de jugar contra Guatemala como la identidad del segundo rival dependerán de las gestiones correspondientes y de que la asamblea de dueños de la Liga MX autorice la propuesta.

Los partidos que México tiene programados para 2027

El primer compromiso oficial confirmado para el Tricolor será la semifinal de la Liga de Naciones frente a Estados Unidos, programada para el jueves 25 de marzo. Independientemente del resultado, México disputará otro encuentro el domingo 28, correspondiente a la final o al partido por el tercer lugar.

Después, la Selección Mexicana tendrá como objetivo la Copa Oro 2027, que se celebrará durante el verano. El calendario establecido para el torneo contempla las siguientes fechas:

Fase de grupos: del 17 al 30 de junio.

Cuartos de final: 3 y 4 de julio.

Semifinales: 7 y 8 de julio.

Final: 11 de julio.

Los rivales y el calendario definitivo de cada selección se conocerán después del sorteo del 8 de abril. Este se realizará una vez que concluyan las series de ida y vuelta correspondientes a las Prelims, que definirán los últimos participantes del campeonato.