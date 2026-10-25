México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 tras vencer a Australia

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cumplió el objetivo: se impuso 1-0 a su similar de Australia y amarró su boleto a los Octavos de Final del Mundial de la categoría. Con este resultado, el Tri alcanzó los 6 puntos para avanzar en la segunda posición del Grupo F, sector que dominó España con paso perfecto de 9 unidades.Control total del partido

A pesar de que no fue un encuentro con un marcador abrumador como se pronosticaba en el papel, el conjunto mexicano dominó las acciones de principio a fin. La escuadra australiana prácticamente no generó ocasiones de peligro en la portería azteca.

Por momentos, el equipo mexicano pareció dosificar esfuerzos; sin embargo, se mantuvo constante al frente. La primera advertencia llegó apenas al minuto 7 con un disparo al poste por parte de Mia Urbano, seguido de al menos tres remates a puerta antes de que se abriera el marcador.Gol del triunfo y récord histórico para Citlalli Reyes

Gol del triunfo y récord histórico para Citlalli Reyes

La gran protagonista de la jornada fue la mediocampista de Rayadas, Citlalli Reyes, quien vivió una tarde redonda en territorio marroquí al conseguir tanto la anotación de la victoria como un registro histórico.

Al minuto 35, tras una gran jugada colectiva por la banda derecha, Natalia Pérez mandó una diagonal retrasada que Urbano dejó pasar inteligentemente con una pantalla. Reyes tomó el balón en los linderos del área y sacó un disparo raso colocado al poste derecho para firmar el único tanto del partido.

Además de darle el pase a la siguiente ronda a México, Citlalli Reyes se convirtió en la futbolista mexicana con más partidos disputados en la historia de los Mundiales Sub-17, alcanzando 13 encuentros en su registro personal.Nigeria, el rival en Octavos de Final

Nigeria, el rival en Octavos de Final

Con la clasificación asegurada, México ya conoce a su próximo oponente en la fase de eliminación directa: la selección de Nigeria.

El conjunto africano finalizó en la segunda posición del Grupo B, pero llega con credenciales de cuidado tras haber sorprendido y goleado 3-1 a la RPD de Corea, actual potencia y referente de la categoría.