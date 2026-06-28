México, Argentina y Francia con paso perfecto en el Mundial 2026 

El cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 fue extremadamente intenso para todas las selecciones. Muchas favoritas sufrieron contratiempos, empates inesperados y hasta derrotas sorpresivas que complicaron sus posiciones.

Sin embargo, solo tres selecciones lograron el máximo rendimiento posible: tres victorias en tres partidos, sumando nueve puntos y clasificando como líderes de sus respectivos grupos.

Durante los Mundiales, México jamás ha perdido un partido en CDMX, tampoco ha estado por debajo en el marcador. Reuters

Ahora se viene otra etapa, aún más emocionante, en la Copa del Mundo, la fase de eliminación directa y con ello, nos aguardan grandes partidos.

México, Argentina y Francia con paso perfecto

Previo a este Mundial 2026, había mucha expectativa con grandes selecciones que fueran protagonistas y que obtuvieran sus tres victorias, una vez conocidos los grupos. Sin embargo, solo tres lograron esto: México, Argentina y Francia.

Para Argentina y Francia se veía que esto pudiera pasar, dos de las grandes favoritas al título. La Albiceleste, vigente campeona del mundo y liderada por Lionel Messi, ratificó su estatus como una de las potencias del momento.

Francia, con su habitual plantilla repleta de estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, también cumplió con creces las expectativas, demostrando por qué es considerada una de las candidatas más fuertes para levantar la Copa.

México, en cambio, sorprendió gratamente a propios y extraños. Como coanfitrión, el Tri logró una fase de grupos perfecta, además de ser la única que no recibió goles. Esto supera las expectativas iniciales que presentaba presión extra de jugar en casa.

Previo a su encuentro de Dieciseisavos de Final, Argentina y Francia parten como serias contendientes al título por su experiencia, plantilla y jerarquía.

Así fue cómo le pegó Giovani Lo Celso para hacer su primer gol en un Mundial Reuters

México, con este impulso y el apoyo de su afición, podría dar la sorpresa y por fin romper la maldición del quinto partido, aunque ahora su objetivo esta en llegar a cuartos de final o semifinales.

Sus partidos de Dieciseisavos en el Mundial

México vs Ecuador

Día: Martes 30 de junio

Estadio: Ciudad de México

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Francia vs Suecia

Día: Martes 30 de junio

Estadio: New York/New Jersey

Horario: 15:00 horas (tiempo del centro de México).

Argentina vs Cabo Verde

Día: Viernes 3 de julio

Estadio: Miami