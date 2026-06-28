Messi en modo leyenda; los dos récords que rompió ante Jordania

La Selección Argentina derrotó 3-1 a Jordania en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo de Scaloni mostró solidez defensiva y efectividad en ataque, sumando tres victorias en tres presentaciones que lo posicionan como uno de los grandes favoritos al título.

Leo Messi en el partido ante Jordania REUTERS

A pesar de que la Albicelestes ya estaba clasificada a la ronda de Dieciseisavos, el equipo argentino demostró esa hambre de querer más, además de que Lionel Messi sigue en un gran momento.

Messi primer futbolista en marcar en 7 partidos consecutivos en un Mundial

Lionel Messi ingresó desde el banco en el segundo tiempo y, como es habitual, cambió la dinámica del partido.

El capitán argentino anotó un golazo de tiro libre que sentenció la victoria y, de paso, escribió una nueva página dorada en su legendaria historia mundialista.

Con este tanto, Messi alcanzó la marca de siete partidos consecutivos anotando en Copas del Mundo, convirtiéndose en el primer jugador en lograrlo en la historia del torneo.

Esta racha abarca los encuentros finales de Qatar 2022 y los primeros duelos de la actual edición 2026, demostrando una consistencia goleadora inédita a sus 39 años.

El récord anterior se mantenía en seis partidos, compartido por figuras como Just Fontaine (Francia 1958) y Jairzinho (México 1970).

Lionel Messi llegó a 19 goles para seguir haciendo historia en los Mundiales Reuters

Messi iguala a Juninho Pernambucano como máximo anotador de tiros libres

El gol de tiro libre ante Jordania permitió a Lionel Messi igualar a Juninho Pernambucano y ubicarse como el tercer jugador con más goles de esta especialidad en la historia del futbol.

El histórico jugador brasileño y Leo comparten el tercer lugar con un total de 72 tantos de esta especialidad. El astro argentino se encuentra a seis goles de igualar a Marcelino Carioca (78) como el máximo anotador.

A sus casi 39 años, el rosarino continúa sumando hitos que lo acercan cada vez más a los mejores especialistas de la historia.

Máximos goleadores de tiro libre en la historia

Marcelino Carioca - 78.

Roberto Dinamita - 75.

Lionel Messi - 72.

Juninho Pernambucano - 72.