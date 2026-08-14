Bad Bunny despidió con emotiva carta al boxeador Prichard Colón, quien falleció el 13 de agosto

Probablemente porque falleció 11 años después de haber subido al ring por última vez, es que la muerte del boxeador Prichard Colón parece no haber tenido el impacto que tendría la noticia si cualquier atleta muere mientras practica su deporte.

Sin embargo, el descenso del boxeador puertoriqueño Prichard Colón no pasó desapercibido para el cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. El autor de “Titi me preguntó”, compartió un comunicado en redes sociales destacando el nivel boxístico que tuvo Prichard, hasta antes de aquel fatídico 17 de octubre de 2015, cuando se enfrentó a Terrel Williams y tras recibir múltiples “golpes de conejo”, sufrió un hematoma subdural con daño irreversibles.

Algo que quizás no sepan de mí es que, desde niño, he sido fanático del boxeo. Yo era de los que veía peleas todos los sábados, no importa quién peleara.

En el 2014, cuando apenas comencé a grabar canciones en mi clóset, también comenzaba a seguir la carrera de un joven prospecto de Puerto Rico al que le tenía mucha fe. A todo el mundo, le hablaba de este boxeador con la misma pasión que les contaba sobre mi música”, recordó el ‘Conejo Malo’.

El lamentable suceso ocurrió en el Eagle Bank Arena, en la Universidad de George Mason, en Virginia. El rival, Terrey Williams, fue descalificado de la pelea por los golpes ilegales que le propinó a Prichard. Aunque consiguió la victoria, mientras se dirigía al vestidor, el puertoriqueño ya sufría de mareos y fuertes dolores de cabeza.

Desde entonces, el boxeador no volvió a subirse a un ring y siempre debió tener cuidados especiales por las lesiones provocadas.

Once años más tarde, fue su padre quien anunció el deceso de Prichard Colón.

¿Qué tanto ama Bad Bunny el deporte?

Cocos, tacos, dominó, sillas de plástico y hasta una boda real fueron parte de los simbolismos en el show de Bad Bunny en el Super Bowl Especial

No es la primera vez que el puertoriqueño Bad Bunny tiene una interacción importante con el deporte y menos con el boxeo.

En la pasada edición del Súper Bowl de la NFL, el “Conejo Malo” fue el encargado de amenizar el espectáculo de medio tiempo. En la coreografía que acompañó sus canciones, Benito Antonio hizo un homenaje a diversos aspectos que caracterizan a Puerto Rico: uno de ellos fue el boxeo.