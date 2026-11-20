El alero mexicano Karim López encestó su primer triple en la NBA durante la victoria de 126-98 de los Memphis Grizzlies sobre los Golden State Warriors en el FedExForum.

En un encuentro en el que el entrenador Tuomas Iisalo le dio ingreso a la duela a falta de 4:13 minutos en el último cuarto para disputar su sexto partido de temporada regular con el primer equipo.

Con 1:24 en el reloj del periodo final, el jugador sonorense recibió el balón abierto en el costado izquierdo detrás del arco y anotó sin marca su primer disparo de larga distancia en la liga, cerrando su actuación con 3 puntos, 1 de 2 en tiros de campo, 1 de 2 en triples, 1 bloqueo, 1 falta personal y +/- de 0.

Con el triunfo, Memphis se mantuvo en los primeros cuatro puestos de la Conferencia Oeste con marca de 12-4, mientras López continúa su proceso de adaptación tras alternar actividad con los Memphis Hustle en la NBA G League.