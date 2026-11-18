El Miami Heat se convertirá Vice City para su partido ante Milwaukee Bucks de este miércoles 18 de noviembre, como parte de una activación especial por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

La franquicia de la NBA y Rockstar Games prepararon una experiencia temática que trasladará elementos del videojuego a la cancha, los uniformes y las instalaciones del inmueble.

La iniciativa, denominada “A Night in Vice City”, se realizará en la víspera del estreno del título, uno de los videojuegos más esperados por los aficionados. La propuesta busca que quienes asistan al encuentro vivan una noche inspirada en el universo de GTA VI, cuya ciudad ficticia principal toma como referencia a Miami.

El partido comenzará a las 18:00 horas y tendrá una identidad visual distinta a la habitual del equipo local. La colaboración incluye una indumentaria especial, mercancía de edición limitada, espacios para fotografías y actividades dentro del estadio.

Miami Heat tendrá uniforme y cancha inspirados en GTA VI

Uno de los principales elementos de la activación será el uniforme que utilizará el equipo durante el encuentro. La indumentaria tendrá el negro como color base, acompañado de detalles en rosa y blanco, tonalidades asociadas con la identidad visual del videojuego.

La colaboración también contempla una línea de ropa de edición limitada para los aficionados. Los seguidores podrán adquirir estos productos en espacios habilitados en las inmediaciones del Kaseya Center, donde también se instalarán zonas para tomarse fotografías.

La transformación llegará hasta la duela y la iluminación del inmueble. El recinto estará ambientado con los colores azul y rosa característicos de Vice City, mientras que el nombre del equipo será sustituido por esa denominación en la cancha. Además, la frase “I love Vice City” aparecerá en distintos puntos del estadio.

La programación incluirá un espectáculo de medio tiempo inspirado en el videojuego, como parte de las actividades preparadas para el público que acuda al encuentro.

Burger Shot y Cluckin' Bell estarán presentes en el estadio

La experiencia también tendrá una propuesta gastronómica relacionada con dos establecimientos reconocidos dentro de GTA: Burger Shot y Cluckin' Bell. Las cadenas ficticias, identificadas en el juego por sus hamburguesas y pollo frito, respectivamente, formarán parte de la oferta de comida del Kaseya Center durante el partido.

La participación de estos elementos busca trasladar al entorno físico algunos de los espacios que forman parte del universo del videojuego, más allá de la ambientación visual del inmueble.

Giannis Antetokounmpo también expresó su entusiasmo por formar parte de la iniciativa:

Es genial poder formar parte de uno de los videojuegos más comentados. Es divertido. Escuché que tendremos camisetas y cancha especiales, así que estoy emocionado por eso, emocionado por la energía.

El encuentro entre Miami Heat y Milwaukee Bucks se disputará este miércoles 18 de noviembre a las 18:00 horas, un día antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI.