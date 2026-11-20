La implementación del VAR modificó la manera en la que se dirige un partido de futbol, pero también abrió la polémica sobre la dependencia que los árbitros han desarrollado hacia esta herramienta. Ante esto, Arturo Brizio y Adalid Maganda, exárbitros mexicanos, compartieron con Excélsior sus puntos de vista sobre las consecuencias que ha tenido su utilización, la cual una de ellas es la incapacidad de arbitrar sin el video arbitraje.

Para Arturo Brizio, expresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, la incorporación del VAR obligó a modificar la preparación de los silbantes antes de cada encuentro. Sin embargo, reconoció que existe la posibilidad de que algunos hayan perdido confianza en sus propias decisiones ante la posibilidad de recibir ayuda desde la cabina.

“Suena fuerte la palabra ‘incapaz’, pero yo creo que sí. Ya la planeación del partido antes era de los tres en cancha y el cuarto. Hoy, la planeación tiene que también meter a los del VAR. Se tiene que planear el partido desde ese punto de vista. Y bueno, a lo mejor no faltará quien diga que se han vuelto comodinos o que se han vuelto, VARdependientes también y se vale decirlo”, explicó Brizio.

Hay polémica por el VAR en Liga MX MEXSPORT

El exsilbante también señaló que, aunque la tecnología ha permitido mejorar la revisión de las decisiones arbitrales, todavía existen situaciones en las que su intervención genera cuestionamientos. Entre ellas mencionó los contactos dentro del área y las revisiones que pueden terminar por modificar el criterio inicial del árbitro central.

“Yo creo que aquel punto importante es analizar si las decisiones que se toman en un partido son acordes a regla. En ese sentido creo que se ha avanzado, pero también insisto que de pronto vemos penales por un jaloncito en el área o vemos faltas que de pronto el VAR manda a llamar al árbitro cuando ya va a ser muy difícil que el árbitro que va al VAR realmente mantenga la decisión inicial”, agregó.

Por su parte, Adalid Maganda fue más contundente al señalar que el uso de esta herramienta ha provocado que algunos árbitros reduzcan sus esfuerzos para mantenerse cerca de las jugadas y tomar decisiones por cuenta propia. Desde su perspectiva, la posibilidad de que el VAR corrija sus equivocaciones ha generado una dependencia que afecta su desempeño dentro del terreno de juego, haciéndolos “muy comodinos”.

Adalid Maganda, exárbitro mexicano MEXSPORT

“Ya se sienten muy comodinos. Algunas jugadas en las que antes, cuando no estaba el VAR, los árbitros tenían que hacer un gran esfuerzo en llegar a las áreas, estar cerca de la jugada. Ya cuando se implementó el VAR el árbitro dice ‘si me equivoco, el VAR me salva’. Yo creo que estamos equivocados en eso porque sí se han vuelto muy comodinos porque saben que está esa herramienta de que se equivocan y el VAR viene a salvarlos”, declaró.

El exsilbante también cuestionó el papel que desempeñan actualmente los árbitros asistentes, pues considera que la tecnología ha reducido el peso de sus decisiones durante los encuentros. Recordó que anteriormente tenían la responsabilidad de señalar determinadas acciones, mientras que ahora deben esperar a que termine la jugada para determinar si existió una infracción.

Imagen de video

“Sí claro, porque lo hemos visto en el Mundial mismo, aquí en la liga local hemos visto de que los asistentes ya no tienen ese peso que tenían antes, porque los asistentes antes tomamos la decisión y que ahorita tienen que terminar la jugada y ver si fue o no fue. Entonces que quiten a los asistentes porque ya no tienen nada que hacer en el futbol. Que se queden con el central y los del VAR. Sí, los están haciendo muy comodinos”, sentenció Maganda.