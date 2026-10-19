Messi ya tiene su propia flor en los Andes: científicos bautizan una planta en su honor

Científicos de Perú y Argentina identificaron una nueva especie de planta endémica en los Andes occidentales del Perú y decidieron bautizarla Salvia messii en honor al capitán de la Selección argentina.

El hallazgo, publicado en octubre de 2026 en la revista científica Phytotaxa, corresponde a un arbusto aromático de la familia de las lamiáceas (la misma de la menta, el romero y la albahaca) que puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura.

Tras expediciones de campo entre 2023 y 2025, análisis morfológicos y comparaciones con herbarios, confirmaron que se trataba de una especie inédita. Sus flores presentan un tubo blanco y un labio superior de celeste claro, con matices fucsias en las brácteas: una combinación que recuerda de inmediato a los colores de la camiseta albiceleste.

Esa coincidencia cromática, sumada a la trayectoria del rosarino que inspiró a millones, motivó el epíteto messii (la terminación latina indica pertenencia o dedicatoria).

La planta fue evaluada de forma preliminar como “En Peligro” por su distribución restringida y amenazas como incendios forestales, construcción de caminos, sequías y el cambio climático. El homenaje une así el futbol y la biodiversidad andina en un mismo nombre.

No es la primera planta bautizada en honor a Messi

Antes de la Salvia messii, ya existía un reconocimiento floral al diez. En 2022, el orquideófilo misionero Leandro Martínez, de Oberá, creó y registró en la Royal Horticultural Society de Inglaterra el híbrido Rhyncattleanthe Cattleya Lionel Messi.

Hasta ahora, la Salvia messii es la primera especie de planta vascular (no hongo ni animal) formalmente descrita y nombrada científicamente en honor a Messi.

Las otras dedicaciones previas corresponden a organismos de distintos reinos o fósiles: la lagartija Liolaemus messii (2021, Salta), la araña Acanthogonatus messii (2023, Patagonia), el braquiópodo fósil Discinisca messii (2023), el cóndor fósil Vultur messii (2023) y el hongo Cercopemyces messii (2024, Parque Nacional Baritú, Salta).

Con la nueva salvia, Messi suma la sexta especie biológica dedicada a su nombre, consolidando su récord en este tipo de homenajes científicos.