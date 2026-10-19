Knicks comienza la defensa del título de la NBA con un nutrido grupo de equipos en busca de su trono

Desde que los Golden State Warriors revalidaron el título en 2018, ningún equipo ha logrado repetir como campeón de la NBA. Ocho campeones distintos evidencian la enorme paridad de la liga y la complejidad de consolidar una dinastía en la era moderna. Los New York Knicks representan el caso más reciente. Tras una sequía de 53 años sin alzar el trofeo, firmaron una postemporada inolvidable en 2026: cerraron con un balance de 16-3 —igualando la marca de Boston en 2024— y fijaron un récord histórico con un diferencial de +283 puntos.

Ahora, Nueva York inicia la defensa de su corona frente a rivales de peso: los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, unos Philadelphia 76ers reforzados con LeBron James y los Boston Celtics, que buscarán mantenerse en la élite pese a la reestructuración de sus equipos.

Celtics vuelve a ser un contendiente en la Conferencia Este, a pesar de la salida de Jaylen Brown. Reuters

Boston Celtics: el desafío de competir a contracorriente

Bajo la dirección de Joe Mazzulla, Boston ha superado las 56 victorias en cada una de sus cuatro campañas. Incluso en la última, cuando las proyecciones los situaban en apenas 41.5 triunfos por la ausencia prolongada de Jayson Tatum, los Celtics finalizaron segundos en el Este con 56 victorias. Pese a ello, no parten como el máximo favorito de cara al curso 2026-27.

El roster dista del que conquistó el anillo en 2024. Jaylen Brown, MVP de aquellas Finales, emigró a Philadelphia tras rubricar la mejor temporada de su carrera (28.7 puntos, 6.9 rebotes y 5.1 asistencias). A su salida se sumaron las de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis y Al Horford, pilares defensivos e interiores del título anterior.

No obstante, la mayor fortaleza de Boston radica en su esquema. El denominado Mazzulla Ball—sustentado en el volumen perimetral y la selección analítica de tiros— llevó al equipo a promediar 42.1 intentos de tres por encuentro, lo que representó casi el 47% de sus tiros de campo. Aún sin Tatum durante buena parte del año, los Celtics registraron la segunda mejor eficiencia ofensiva y la cuarta defensiva de la liga. Desde su llegada en 2022, Mazzulla presume un 72.6% de victorias en fase regular.

Para sostener la competitividad, la gerencia sumó a Paul George, quien aporta veteranía y tiro exterior, y a Mitchell Robinson, referente en la pintura que viene de capturar 4.2 rebotes ofensivos por juego.

Cubrir la baja de Brown y acoplar a los nuevos nombres no será sencillo. Sin embargo, con Tatum plenamente recuperado y una identidad táctica consolidada, Boston se perfila nuevamente como un contendiente temible en el Este.

LeBron James comienza una nueva etapa en su carrera con los Sixers. Reuters

Philadelphia 76ers: la apuesta por un nuevo superequipo

Las incorporaciones de Jaylen Brown y LeBron James colocaron a Philadelphia en el centro del mapa mediático. Tras firmar 45 victorias y caer barridos ante los Knicks en las semifinales de conferencia, los 76ers reestructuraron drásticamente su proyecto para revivir una fórmula conocida: agrupar superestrellas para aspirar de inmediato al campeonato.

A sus 41 años, LeBron disputará su temporada vigesimocuarta tras promediar 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes con los Lakers, habiendo pactado un contrato de dos años por cerca de ocho millones de dólares, que otorga un importante margen salarial a la franquicia. Por su parte, Brown está llamado a asumir el liderazgo anotador ante las recurrentes molestias físicas de Joel Embiid. Junto con Tyrese Maxey y el joven talento VJ Edgecombe, los 76ers reunirán en su quinteto a dos ganadores del MVP y cuatro selecciones al All-Star Game.

El principal interrogante radica en la durabilidad física y el encaje colectivo. Embiid apenas ha disputado 96 de los 246 partidos posibles en las últimas tres campañas (un 39% del total), mientras que Nick Nurse deberá gestionar los minutos y el uso del balón entre cuatro figuras habituadas a acaparar el juego ofensivo: LeBron, Embiid, Brown y Maxey.

Los antecedentes de este tipo de proyectos son ambivalentes: mientras el Heat de LeBron o los Warriors de Durant tradujeron su constelación de figuras en anillos, iniciativas como la de los Brooklyn Nets de 2021 naufragaron sin alcanzar las Finales. Philadelphia asume el riesgo con la firme intención de emular a los primeros.

Shai Gilgeous-Alexander es el vigente doble MVP de la NBA con el Thunder. Reuters

Oklahoma City Thunder: en busca de la hegemonía perdida

Tras alzarse con el título en 2025, Oklahoma City proyectaba el inicio de un dominio prolongado. Dicha narrativa cobró fuerza en el curso 2025-26, cuando el Thunder lideró la NBA con 64 victorias y la mejor eficiencia defensiva. Sin embargo, San Antonio frenó sus aspiraciones al eliminarlos en siete intensos duelos durante las Finales del Oeste.

El gran argumento para recuperar la corona sigue siendo Shai Gilgeous-Alexander, flamante bicampeón del MVP con promedios de 31.1 puntos y 6.6 asistencias. El escolta canadiense superó además el histórico registro de Wilt Chamberlain al encadenar 140 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos. A su alrededor se mantiene la columna vertebral que integran Chet Holmgren y Jalen Williams, complementada por especialistas defensivos como Alex Caruso, Cason Wallace y la adición de Jared McCain vía traspaso.

No obstante, los Spurs se han convertido en un escollo recurrente. En la campaña 2025-26, San Antonio se impuso en ocho de sus doce enfrentamientos directos, incluyendo la semifinal de la Copa NBA y la final de Conferencia. La presencia de Victor Wembanyama condiciona el esquema del Thunder, lo que motivó la selección en el Draft de 2026 del pívot español Aday Mara (2.21 m), una apuesta a futuro para sumar centímetros en la pintura.

A pesar del tropiezo reciente, el conjunto dirigido por Mark Daigneault reúne juventud, talento de primer nivel y flexibilidad operativa para mantenerse en la cúspide de la Conferencia Oeste.

El guardia Jalen Brunson tuvo la mejor postemporada de su vida para ser la figura del título de New York Knicks. Reuters

New York Knicks: el precio de la gloria

El campeonato conquistado por los Knicks en 2026 puso fin a 53 años de frustraciones, aunque el modelo de construcción deja ciertos interrogantes sobre su sostenibilidad. A diferencia de las franquicias que cimentan su éxito en el desarrollo vía Draft, Nueva York apostó de lleno por traspasos agresivos y la agencia libre, sacrificando capital de rondas futuras y comprometiendo su margen salarial para armar un proyecto ganador.

El éxito del plan descansó en el rendimiento excepcional de Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns. Brunson ratificó su idilio con las instancias decisivas: tras promediar 19.2 puntos en fase regular a lo largo de su carrera, elevó su media a 25.7 en postemporada —el mayor incremento en la historia para jugadores con su volumen de partidos—. En las Finales firmó 32.6 tantos por encuentro y anotó 22 puntos en situaciones clutch. Towns, por su parte, disipó dudas defensivas al contener a Wembanyama en los dos primeros duelos, limitándolo a un 7 de 19 en tiros de campo y provocándole siete pérdidas.

La consecución del anillo validó la inversión —que incluyó el traspaso de cinco primeras rondas por Mikal Bridges en 2024—, si bien acotó el margen de maniobra para incorporar talento joven en el mediano plazo.

El esquema se complementó con la solidez defensiva de OG Anunoby y la rotación diseñada por Mike Brown, en la que figuras secundarias como Landry Shamet (11 de 12 en triples durante la final de Conferencia) resultaron determinantes.

De cara a la nueva temporada, los Knicks sufrieron la baja de Mitchell Robinson y sumaron a Andre Drummond en la pintura. Con Brunson y Towns consolidados como referente absoluto, el desafío de Nueva York será demostrar que su consagración no fue un hecho aislado, sino el inicio de una etapa competitiva duradera.

Victor Wembanyama ya es uno de los candidatos para ser MVP de la fase regular de la NBA. Reuters

San Antonio Spurs: la madurez como último escalón

«La mayor lección de mi vida», definió Victor Wembanyama la caída de San Antonio en las Finales de 2026 frente a los Knicks. Tras registrar una marca de 62-20 en la temporada regular, los Spurs regresaron a la serie por el título por primera vez desde 2014. El tridente compuesto por Wembanyama (22 años), Stephon Castle (21) y Dylan Harper (20) ratificó que el futuro de la franquicia está asegurado.

Wembanyama firmó una campaña consagratoria al promediar 25 puntos, 11.5 rebotes y 3.1 tapones en apenas 29.2 minutos, convirtiéndose en el galardonado más joven y unánime en la historia del premio al Defensor del Año. Pese a su impacto, la postemporada exhibió aspectos de madurez por pulir, tras recibir señalizaciones disciplinarias en momentos críticos de las Finales.

El cuerpo técnico cuenta con un perímetro versátil integrado por Castle, Harper y De'Aaron Fox. Durante la serie decisiva, Harper aportó 18 puntos en 31 minutos por encuentro, superando las prestaciones de Fox (12.8 puntos con un 34.3% de acierto). La rotación se completa con piezas de experiencia como Devin Vassell y Tobias Harris.

Mitch Johnson, quien guio al equipo hasta las Finales en su debut como entrenador principal en playoffs, afronta la tarea de optimizar el reparto de minutos y consolidar la química del grupo sin resentir la fluidez colectiva.

Con el recorrido de la postemporada anterior como aprendizaje, San Antonio reúne los argumentos futbolísticos y el talento necesario para dar el salto definitivo hacia el campeonato.

Un escenario abierto para la temporada 2026-27

La NBA se encamina hacia un nuevo curso con múltiples candidatos de primer nivel. La paridad reciente demuestra que los antecedentes no garantizan el éxito y que factores como las lesiones, los ajustes tácticos o el rinde en momentos límite suelen inclinar la balanza en la postemporada.

Varias franquicias reúnen argumentos para pelear en lo más alto, pero solo una alzará el trofeo Larry O'Brien en 2027.