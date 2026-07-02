Messi sin trato especial; así lo revisaron en un filtro de seguridad en el Mundial

Lionel Messi no recibió un trato especial en un aeropuerto de Estados Unidos y tuvo que someterse al filtro de seguridad que le aplicaron a todos los jugadores de la selección de Argentina, previo al duelo que sostendrán este viernes ante Cabo Verde en los Dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En un video que se viralizó en redes sociales, se aprecia cómo Lionel Messi dejó sus pertenencias en una mesa y después uno de sus compañeros le hizo una seña para que viera lo que llevaba Cristian Romero, lo que provocó una risa.

El argentino tuvo que sentarse para que le pasaran el detector de metales en la suela de los tenis y después en todo el cuerpo.

Messi y Kylian Mbappé se encuentran como líderes de goleo del Mundial 2026 con seis anotaciones, seguidos por Harry Kane y Erling Haaland con cinco.

El argentino es el Máximo Goleador en la historia de los Mundiales con 19 anotaciones en 29 partidos, desde la edición 2006 hasta la fecha. Su más cercano perseguidor es Kylian Mbappé con 18.

Messi es el Máximo Goleador en la historia de los Mundiales con 19 anotaciones Reuters

Messi fichó hace casi tres años con el Inter de Miami y ésta será la misma sede en la que se jugará el Argentina vs Cabo Verde

En su primera temporada, el originario de Rosario, Argentina, llevó al Inter de Miami a alzar la Leagues Cup. Y en 2025 fue decisivo para el primer título de la MLS de su equipo.