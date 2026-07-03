Sobreviviente de 1966: Ganaba 20 libras, se lesionó ante México y hoy critica el formato del Mundial

El legendario exfutbolista Terry Paine, histórico extremo de la Selección de Inglaterra y hoy de 87 años de edad, es uno de los tres únicos campeones sobrevivientes del Mundial de 1966, junto a Geoff Hurst e Ian Callaghan.

Curiosamente, Terry Paine fue titular en un solo encuentro de aquel histórico torneo: el segundo juego de los ingleses frente a la Selección Mexicana el 16 de julio de 1966, partido en el que sufrió una lesión que lo marginó del resto de la justa. Aunque no volvió a jugar en el Mundial, el atacante recibió su medalla de campeón hasta 2009 debido a las antiguas reglas de la FIFA que solo reconocía a titulares y a quienes entraban de cambio en las finales.

Conoce los increíbles sueldos de los futbolistas en los 60

En una reveladora entrevista concedida al diario británico The Mirror antes del Mundial 2026, la leyenda del Southampton recordó las abismales diferencias económicas que existían en su época en comparación con los futbolistas actuales.

Cobraba 20 libras semanales en temporada regular y 17 en el receso de verano, además de bonos de cuatro libras por victoria y dos por empate con el Southampton", confesó el exjugador que disputó 713 partidos con el club inglés.

Tras conquistar el título mundial en Inglaterra 1966, el premio económico fue de apenas mil libras esterlinas por jugador. Paine confesó que invirtió ese dinero en un caballo de carreras llamado Tornado, el cual resultó ser un rotundo fracaso deportivo.

Terry Paine desarrollo su carrera como futbolista en el equipo del Southampton Football Club de la liga inglesa. Redes sociales

Críticas severas al nuevo formato de la Copa del Mundo de la FIFA

Respecto al actual Mundial 2026, el excomentarista deportivo, condecorado con la Orden del Imperio Británico (MBE), se mostró sumamente crítico con el crecimiento de la competencia internacional. El exextremo aseguró que la ampliación a 48 selecciones diluye por completo el nivel competitivo sobre la cancha.

A detalle, los puntos clave de su análisis sobre el torneo actual incluyen: