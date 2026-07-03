Alireza Faghani será el árbitro del México vs Inglaterra en el Mundial: su historial con el Tri 

La FIFA dio a conocer que el árbitro central del duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final será el iraní naturalizado australiano Alireza Faghani, uno de los silbantes con mayor experiencia en torneos internacionales recientes.

Faghani llega a este partido tras una carrera marcada por encuentros de alta tensión. En este mismo Mundial ya dirigió dos partidos. El Colombia vs Portugal (0-0) en Miami y el Francia 3-1 Senegal en Nueva York/Nueva Jersey, ambos en fase de grupos. Será su tercer encuentro del torneo.

El nazareno también tiene antecedentes en citas decisivas. Fue árbitro central en la final del torneo olímpico de Río 2016 y en la final del Mundial de Clubes 2025, consolidando su perfil como juez habitual en partidos de máxima exigencia.

Un viejo conocido de México

El nombre de Faghani no es nuevo para el futbol mexicano. Ya dirigió a la Selección Mexicana en el triunfo de Mexico sobre Alemania en Rusia 2018, donde el Tri firmó uno de sus triunfos más recordados.

Nacido en Teherán y naturalizado australiano, Faghani estará acompañado por un equipo arbitral también de experiencia global. Los asistentes serán los australianos George Lakrindis y Andrew Lindsav, mientras que el cuarto árbitro será el marroquí Jalal Jayed y el VAR estará a cargo de Zakaria Brinsi, también de Marruecos.

Con este nombramiento, la FIFA apuesta por un árbitro de recorrido probado para un duelo de alta tensión que definirá el boleto a los cuartos de final, donde el ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.