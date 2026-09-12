Messi marca un golazo, pero Nashville le saca el empate al Inter Miami

Lionel Messi marcó un golazo desde fuera del área para poner al Inter Miami en ventaja, pero Sam Surridge apareció en el primer minuto del tiempo agregado y rescató para Nashville SC el empate 2-2 en el NU Stadium.

El tanto de Messi llegó al minuto 62, cuando Rodrigo de Paul dejó la pelota para el argentino. Messi se acomodó y le pegó de primera desde fuera del área para marcar el segundo tanto de Las Garzas y colocar nuevamente al conjunto local arriba en el marcador.

La anotación parecía encaminar al Inter Miami hacia los tres puntos. Sin embargo, Nashville encontró una última oportunidad en el tiempo agregado y consiguió igualar el partido para dividir los puntos.

Nashville empata en el agregado

En el primer minuto del tiempo agregado, Shakur Mohammed disparó y Dayne St. Clair consiguió detener el remate en primera instancia. El arquero dejó el rebote y la pelota quedó en posición de Sam Surridge, quien remató para marcar el 2-2.

Surridge también había sido protagonista en el inicio del encuentro. Al minuto 4, un pase largo habilitó al delantero, quien controló la pelota y definió al segundo palo para adelantar al conjunto visitante.

El Inter Miami encontró el empate al minuto 20. Lionel Messi cobró un tiro de esquina que fue desviado por Reed Baker-Whiting, quien terminó marcando en propia puerta para colocar el 1-1 parcial.

Miami estuvo cerca de recortar al Nashville en la pelea por el liderato

El empate dejó al Inter Miami con 45 puntos en el segundo lugar de la Conferencia Este. Nashville se mantiene nueve unidades por encima en el primer puesto.

En los últimos partidos, Nashville había dejado escapar puntos y el duelo ante Miami representaba una oportunidad para que Las Garzas redujeran todavía más la diferencia. La victoria habría permitido al conjunto local recortar tres puntos al líder.

El Inter Miami tuvo la ventaja durante buena parte de la segunda mitad, pero no logró mantenerla hasta el final. El gol de Surridge en el agregado evitó que el equipo local aprovechara el encuentro para acercarse al primer lugar.

Miami se enfrentará a Cruz Azul

El próximo miércoles 16 de septiembre, Cruz Azul visitará el NU Stadium para enfrentar al Inter Miami en la Campeones Cup, trofeo que disputan los campeones de la Liga MX y la MLS.

La Máquina llegará a ese encuentro después de enfrentar al América en la jornada ocho de la Liga MX. El Inter Miami, por su parte, llegará al duelo internacional después de empatar 2-2 ante Nashville.

La Campeones Cup se verá en Imagen Televisión a partir de las 17:55 horas por el canal 3.1.