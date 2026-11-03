Messi envió su pésame a la familia de Jesús de Miguel

Lionel Messi se sumó a los mensajes de pésame que ha recibido la familia de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció este martes, a causa de un impacto en el partido contra el Andorra de la Segunda División española.

“No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, publicó Messi en una historia en Instagram.

Por su parte, Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra señaló: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”.

El mensaje del Andorra en redes sociales: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”.

El Real Madrid rindió un minuto de silencio en su último entrenamiento antes de viajar a Atenas para su duelo contra el AEK en la Champions League.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos”, indicó el cuadro merengue.

El Barcelona también se expresó en redes sociales: “Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles”.

El Atlético de Madrid: “Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del @CDTOficial. Descanse en paz”.

UN MINUTO DE SILENCIO EN LOS PARTIDOS DE LA UEFA

Aleksander Ceferín, presidente de la UEFA, indicó que en el organismo están consternados por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda.

“Hemos bucado palabras y solo hemos hallado silencio. En ese silencio, nuestros corazones y pensamientos están con su familia, sus compañeros de equipo, todos los integrantes del Tenerife y quienes lloran esta trágica pérdida”, lamentó.

Ante ello, en los partidos de la Champions League, la Europa League y Conference League, se guardará un minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel.