Memo Ochoa sorprende con increíble atajada durante una reta de futbol con niños en la calle

Guillermo 'Memo' Ochoa volvió a demostrar que sus reflejos siguen intactos, aunque esta vez lejos de las canchas profesionales. El histórico portero mexicano protagonizó un divertido momento al convivir con un grupo de niños en la calle, con quienes compartió una pequeña reta de futbol y dejó una espectacular atajada que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Durante la convivencia, Ochoa aceptó participar con los menores y se colocó debajo de una portería de dimensiones reducidas para detener uno de los disparos. Uno de los pequeños se animó a cobrar un penal, pero se encontró con la experiencia del guardameta, quien reaccionó de inmediato y realizó una impresionante atajada para mandar el balón lejos de su portería.

El momento fue compartido por el propio futbolista a través de sus historias de redes sociales y no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron los reflejos y las habilidades que convirtieron a Memo Ochoa en uno de los guardametas más reconocidos del futbol mexicano.

Memo Ochoa recibió homenaje del América tras su trayectoria con las Águilas

Esta aparición del exseleccionado mexicano ocurrió después de recibir un último homenaje por parte del América, equipo en el que construyó una parte importante de su carrera. Durante sus dos etapas con las Águilas, el arquero disputó 425 partidos y conquistó distintos títulos nacionales e internacionales.

A lo largo de su trayectoria profesional, Guillermo Ochoa también defendió las porterías de equipos europeos como el Ajaccio, Málaga, Granada y Standard de Lieja, dejando huella en distintas ligas del Viejo Continente.

Con la Selección Mexicana, el guardameta se convirtió en uno de los referentes de su generación. Disputó 12 partidos en Copas del Mundo y conquistó seis títulos de la Copa Oro, consolidándose como uno de los porteros más representativos en la historia reciente del futbol nacional.

Aunque actualmente se encuentra fuera de la actividad profesional, su reciente convivencia con los niños dejó una imagen que recordó a los aficionados por qué sus atajadas marcaron una época en el futbol mexicano.