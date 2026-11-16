Daniil Medvedev se impuso a Flavio Cobolli por 7-6(7-4) y 6-3 en su debut en las Nitto ATP Finals de Turín, en el grupo Ivan Lendl.

El ruso, con la experiencia de tres títulos previos en el Masters, controló un primer set muy disputado en el que ambos mantuvieron el servicio casi de principio a fin.

La igualdad se prolongó hasta el tie-break, donde Medvedev sacó ventaja en los puntos clave y se llevó la manga 7-4 tras cerca de 53 minutos, ante una Inalpi Arena que empujaba con fuerza a su local.

Medvedev frena a Cobolli en su debut: así quedó el grupo Lendl en las ATP Finals REUTERS

En el segundo set, el partido se inclinó de forma más clara a favor del número 5 del mundo. Medvedev rompió el servicio de Cobolli en momentos decisivos (séptimo y noveno games) y cerró 6-3 en alrededor de una hora y media de juego.

El italiano, en su estreno absoluto en el torneo de maestros tras un gran 2026, ofreció resistencia y tuvo momentos de calidad, pero no pudo contrarrestar la solidez del servicio y la regularidad del ruso, que se marcha con la victoria y se sitúa en la pelea directa por las semifinales.

¿Cómo quedaron los grupos de las Nitto ATP Finals?

En el grupo John McEnroe, Alexander Zverev y Ben Shelton arrancaron con pie derecho. El alemán superó a Rafael Jódar por 6-4, 6-4 y el estadounidense se impuso a Arthur Fils por 6-2, 3-6, 6-3.

Así, Zverev y Shelton lideran con un triunfo cada uno, mientras Fils y el joven Jódar tienen 0-1 y deberán reaccionar de inmediato.

En el grupo Ivan Lendl, Carlos Alcaraz arrasó a Frances Tiafoe por 6-2, 6-2 en su debut y Medvedev se unió a él en la cima al vencer a Cobolli.

El panorama queda abierto, pero los dos primeros de cada grupo ya marcan una clara ventaja de cara a las clasificaciones a semifinales.

¿Quiénes jugarán mañana 17 de noviembre en las ATP Finals?