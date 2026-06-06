Tato Noriega se despide de Rayados: "Un privilegio pertenecer al Monterrey"

Tras el nombramiento de Matías Almeyda como nuevo director técnico, los cambios en Rayados continúan confirmándose en diferentes áreas del club.

La llegada del argentino marca el inicio de una nueva etapa, y uno de los movimientos más relevantes es la salida de José Antonio ‘Tato’ Noriega de la presidencia deportiva, decisión que se suma a otros ajustes en la estructura directiva del equipo regiomontano.

José Antonio 'Tato' Noriega hablando por teléfono. Mexsport

La institución albiazul busca refrescar su proyecto deportivo tras un periodo irregular de resultados, y esta salida forma parte de esta reestructuración.

El Tato Noriega se despidió de Monterrey

El Tato Noriega se despidió oficialmente de Rayados a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, tras más de tres años al frente de la presidencia deportiva.

El exfutbolista y directivo, quien llegó al club en noviembre de 2022, cerró su ciclo con palabras de agradecimiento profundo a la afición, jugadores, staff y toda la comunidad rayada.

A la gente del Monterrey, todos quienes conformamos a los Rayados y Rayadas, un enorme agradecimiento por el cariño que de manera altamente mayoritaria percibí hacia mi persona y hacia mi gestión”, comenzó escribiendo.

Y añadió que “Agradezco también a los jugadores, que a pesar de las dificultades de los últimos tiempos, siempre pusieron en la cancha el empeño y el profesionalismo que se les debe exigir y no tiraron la toalla… Siempre los vi llegar exhaustos al vestidor y con la frustración reflejada en la cara queriendo que el destino hubiera sido otro, gracias chavos”.

Por último, el Tato dejó en claro que le desea lo mejor al club y siempre se sintió un privilegiado de ser directivo de Monterrey.

No me queda más que escribir, salvo desear que las cosas vayan muy bien y que ha sido un privilegio pertenecer al Monterrey”, finalizó.

¿Cómo fue la gestión del Tato con Rayados?

José Antonio “Tato” Noriega asumió la presidencia deportiva de Rayados el 1 de noviembre de 2022, reemplazando a Duilio Davino. Regresó al club con la misión de fortalecer el proyecto y llevarlo a nuevos logros.

Durante su etapa, se popularizaron los denominados “bombazos”: fichajes de jugadores con gran trayectoria y renombre internacional que generaban expectativa en la afición.

Noriega impulsó un enfoque ambicioso en contrataciones, trayendo perfiles de élite que marcaron la era. Sin embargo, su gestión enfrentó altibajos, con varios cambios de entrenador y eliminaciones tempranas que generaron presión, culminando en su salida tras el Clausura 2026.

José Antonio 'Tato' Noriega llegando a un partido de Concacaf. Mexsport

Logros del Tato Noriega con Monterrey