McLaren utilizará el GP de Brasil como laboratorio para su monoplaza de 2027

McLaren no solo se juega puntos importantes en el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 durante este fin de semana en Interlagos, sino que también comienza a gestar el desarrollo de una nueva era para el MCL-41 y las piezas que pretende convertir en la base de un posible éxito para la próxima temporada. Pues los de Woking presentarán un nuevo concepto en su alerón delantero, con el cual pretenden correr en 2027.

Luego de un 2025 complicado para la escudería británica, en el que la distancia entre ejes, así como la degradación de los neumáticos, mermaron sus posibilidades de ser candidatos en el campeonato, comienzan a tomar cartas en el asunto para cerrar de buena forma el año y empezar a gestar los éxitos futuros.

El MCL-40 en el GP de Singapur reuters

De la mano de su jefe técnico de aerodinámica, Peter Prodromou, introducirán en el MCL-40 nuevas actualizaciones aerodinámicas para el Gran Premio de Brasil, en las que destacan cambios en el fondo plano, una nueva ala trasera y, la más destacada de todas, el concepto del alerón delantero que usarán en 2027.

McLaren busca ganar terreno de forma temprana, por lo que Brasil será su laboratorio. Así lo confirmó Peter Prodromou, quien aseguró que las modificaciones forman parte del ciclo habitual de desarrollo de la escudería y tienen un doble objetivo: recuperar competitividad en las carreras restantes de 2026 y obtener información que permita avanzar en el diseño del monoplaza de 2027.

La temporada aún no ha terminado: estas mejoras están diseñadas para mejorar el monoplaza ahora mismo y ayudarnos en nuestra lucha por el tercer puesto en el campeonato de constructores. Aunque lo que aprendamos de estas mejoras se incorporará al desarrollo del año que viene, también esperamos trasladar el concepto del nuevo alerón delantero a la especificación de lanzamiento del monoplaza del año que viene”, explicó durante una entrevista para Autosport.

Peter Promodou y Rob Marshall: una dupla probada en la F1

Tanto el jefe de aerodinámica como el director técnico de McLaren saben lo que implica revertir un mal diseño de monoplaza en la máxima categoría. Ambos comenzaron a trabajar más de cerca cuando Peter fue ascendido dentro de la escudería de Woking en 2023, después de una mala temporada para los papaya, que finalizaron quintos en el Campeonato de Constructores con 159 unidades en 2022.

A partir de 2023, ambos consolidaron una mancuerna que se tradujo en dos títulos consecutivos del Campeonato de Constructores. El más destacado fue el de 2025, cuando las innovaciones en la transferencia de calor hacia los neumáticos, así como la geometría de su suspensión, catapultaron a McLaren al dominio de la clasificación, con 364 puntos de ventaja respecto a su perseguidor más cercano: Mercedes.

McLaren celebrando el título de Constructores en 2025. Reuters

Por lo tanto, las actualizaciones previstas para las últimas carreras de 2026 no responden a decisiones improvisadas, sino a una estrategia cuidadosamente planificada y desarrollada por Marshall y Promodou.

McLaren pierde terreno en el Mundial de Constructores

McLaren arrancó 2026 siguiendo de cerca a Ferrari en busca de arrebatarle el segundo puesto. Sin embargo, su rendimiento y las dificultades que han enfrentado sus pilotos para sacar el máximo provecho del monoplaza los han relegado a la cuarta posición, después de que Red Bull consiguiera mejorar su coche desde el Gran Premio de Azerbaiyán.

Lando Norris no se siente cómodo con el MCL-40 reuters

Actualmente, McLaren ocupa el cuarto puesto y los Toros Rojos apenas le sacan 10 unidades de ventaja. Por ello, el nuevo paquete aerodinámico busca darle a Lando Norris y Oscar Piastri la oportunidad de cerrar el año de mejor manera y conseguir que la escudería termine la temporada en una mejor posición.